شاهد.. جيرونا يتصدر الدوري الإسباني بفوز مثير على أوساسونا

عاد جيرونا إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه 4-2 خارج ملعبه على أوساسونا اليوم السبت، بعد أن سجل أرتيم دوفبيك هدفا وصنع اثنين ليبتعد الفائز بـ3 نقاط عن ريال مدريد.

وسيطر جيرونا على المباراة، وتقدم من خلال هجمة مرتدة تم تنفيذها ببراعة وبدأها سافيو بالقرب من الراية الركنية وانتهت بتمريرة عرضية من دوفبيك في النهاية نحو القائم البعيد ليسجل إيفان مارتن.

وأدرك أوساسونا التعادل عندما انقض أنتي بوديمير على كرة شاردة بعد أن تصدى الحارس باولو غازانيغا لتسديدة لتذهب الكرة إلى المهاجم الكرواتي ليهز الشباك، ثم سجل اللاعب هدفه الثاني بعد 10 دقائق من بداية الشوط الثاني بضربة رأس متقنة.

لكن دوفبيك لم يكتف بما سجله، وأضاف المهاجم الأوكراني هدف التعادل بضربة رأس في الزاوية البعيدة، قبل أن يصنع الهدف الثالث لفيكتور تسيانكوف في الدقيقة الـ80.

وضمن أليكس غارسيا النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الـ90.

☑"جيرونا" يواصل تألقه و ينفرد بصدارة #LALIGAEASPORTS مؤقتا بعد فوز مثير أمام "أوساسونا". شاهد أهداف و ملخص المباراة📺⚽👏#OsasunaGirona 2-4#LALIGAHighlights pic.twitter.com/XCMxSFs9u4 — LALIGA (@LaLigaArab) November 4, 2023

ويمكن لريال مدريد -الذي فاز على جيرونا في وقت سابق من هذا الموسم ليحتفظ بتفوقه في المواجهات المباشرة- العودة إلى الصدارة إذا فاز على رايو فاليكانو غدا الأحد في الجولة نفسها.