سواريز يقترب من اللعب مجددا بجوار صديقه ميسي

قالت شبكة "إي إس بي إن"‭‭ ‬‬الرياضية أمس الجمعة إن نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم يقترب من التعاقد مع لويس سواريز مهاجم منتخب أوروغواي، ليلحق بزملاء سابقين انضموا قبله إلى الفريق، وفي مقدمتهم صديقه ليونيل ميسي.

وتربط سواريز صداقة وطيدة مع ميسي زميله السابق في برشلونة الأرجنتيني، والذي انضم إلى ميامي في وقت سابق من العام الجاري، قبل أن يلحق به زميلاه السابقان في النادي الكتالوني جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس.

وشارك الرباعي في فوز برشلونة 3-1 على يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا 2015 في برلين، وأحرز سواريز هدفا في هذه المباراة.

وحاليا، يلعب سواريز البالغ من العمر 36 عاما مع غريميو في دوري الدرجة الأولى البرازيلي بعد أن اكتسب شهرة عالمية خلال الفترة التي قضاها في أوروبا مع أياكس أمستردام الهولندي (2007-2011)، ثم ليفربول الإنجليزي (2011-2014)، وبرشلونة الإسباني (2014-2020)، ومواطنه أتلتيكو مدريد (2020-2022).

وعاد سواريز إلى نادي طفولته ناسيونال مونتيفيديو في 2022، قبل أن ينتقل إلى غريميو هذا العام.

وتقول "إي إس بي إن" إن سواريز سينتقل من غريميو إلى إنتر ميامي بعد انتهاء الموسم في البرازيل في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأحرز سواريز 147 هدفا في 191 مباراة مع برشلونة بعد أن سجل 81 هدفا في 110 مباريات بقميص أياكس و69 هدفا في 110 مباريات بألوان ليفربول، كما أنه الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 68 هدفا في 137 مباراة، وقد شارك في 4 نسخ من نهائيات كأس العالم.

وبالإضافة إلى شهرته بسبب كثرة التهديف يشتهر سواريز ببعض التصرفات غير الرياضية أيضا بعدما عض منافسيه 3 مرات على أرض الملعب.

وفاز إنتر ميامي بقيادة ميسي بكأس الدوري الأميركي المكسيكي هذا الصيف، ووصل إلى نهائي كأس أميركا المفتوحة.