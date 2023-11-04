المتألق كين يقود بايرن لفوز كبير على دورتموند بقمة الدوري الألماني

واصل الوافد الجديد هاري كين تألقه؛ إذ سجل 3 أهداف ليقود بايرن ميونخ للفوز 4-0 على مضيفه بروسيا دورتموند الذي تجرع أول هزيمة بالدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم.

وافتتح بايرن التسجيل في الدقيقة الرابعة من ضربة رأس لعبها دايو أوباميكانو مستغلا ركلة ركنية قبل أن يضاعف كين، الذي انتقل إلى صفوف الفريق البافاري هذا الصيف قادما من توتنهام الإنجليزي؛ تقدم الفريق بعد 5 دقائق مكللا هجمة مرتدة بتسديدة من مسافة قريبة إلى داخل الشباك.

هاري كين يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ في مرمى بوروسيا دورتموند#الدوري_الألماني #دورتموند_ميونيخ pic.twitter.com/K7HGqgakUd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 4, 2023

وسجل كين هدفه الثاني في الدقيقة الـ72 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء قبل أن يختتم التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبفوزه الرابع على التوالي في الدوري، يرتفع رصيد الفريق البافاري إلى 26 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفوكوزن المتصدر الذي أجهض انتفاضة هوفنهايم ليفوز 3-2؛ محققا فوزه السادس على التوالي.

وبعدما مني بأول هزيمة في الدوري هذا الموسم، يتجمد رصيد دروتموند عند 21 نقطة في المركز الرابع.