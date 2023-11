يوم طلب ميسي من غوارديولا الانضمام لمانشستر سيتي

كشف كتاب جديد أن ليو ميسي على بيب غوارديولا التوقيع لمانشستر سيتي في أغسطس/آب 2020، عندما اندلعت الأزمة بين الأرجنتيني ومجلس إدارة نادي برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو إثر الخسارة أمام بايرن بدوري الأبطال والتي تبلورت في إرسال بوروفاكس من قبل المهاجم الأرجنتيني يطلب رحيله من كامب نو.

وقال الصحفي الرياضي الإسباني مارتي بيرارناو ذلك في كتابه "حفظ الله بيب" الذي تحدث فيه عن السنوات السبع التي قضاها بيب غوارديولا في تدريب مانشستر سيتي.

وأوضح المؤلف أنه في أغسطس/آب 2020، أثارت رسالة "واتساب" من سيرجيو أغويرو انتباه العديد من الأشخاص داخل مانشستر سيتي، عندما قال "احترسوا، يمكن أن يحدث شيئا، سألني ليو ميسي عن المدة التي سيقضيها غوارديولا مع الفريق".

وأرسل ميسي رسالة إلى غوارديولا، الذي كان في طريقه إلى مانشستر بعد الهزيمة أمام ليون في دوري أبطال أوروبا 2019-2020، خلال الجولة النهائية التي أقيمت في لشبونة التي خسر فيها برشلونة بطريقة مؤلمة أمام بايرن ميونخ 8-2، قبل خروج مانشستر سيتي بأيام قليلة.

وأوضح النجم الأرجنتيني في رسالته أنه يتألم من النتيجة المذلة، وأنه اتخذ قرار الرحيل، ويريد أن يعرف ما إذا كان بإمكانه مقابلة مدربه السابق مرة أخرى.

In 2020, Alphonso Davies asked Lionel Messi for his shirt after Bayern beat Barcelona 8-2.

He said Messi 'was a little bit upset' and hoped he'd get it next time.

Today, he finally got his shirt ❤️ pic.twitter.com/AOKvZFvrH6

— ESPN FC (@ESPNFC) February 14, 2023