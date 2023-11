ميسي يرفض الحضور في برنامج خاص بدوري أبطال أوروبا

رفض الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عرضا للظهور في برنامج رياضي تبثه شبكة "سي بي إس سبورتس" الأميركية مساء أمس الأربعاء، لتحليل منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وادّعت مقدمة البرنامج الرياضي البريطانية كايت عبدو أن سبب رفض ميسي الحضور ضيفا يعود لوجود مدافع ليفربول السابق ومنتخب إنجلترا جيمي كاراغر محللا.

وزعم أسطورة ليفربول العام الماضي أنه تلقى رسالة خاصة من ميسي عبر إنستغرام وصفه فيها بـ"الحمار"، وجاء ذلك ردا على انتقاده له بعد انتقاله إلى باريس سان جيرمان.

وقال الدولي الإنجليزي السابق يناير/كانون الثاني العام الماضي: "انتقدت البرتغالي كريستيانو رونالدو في وقت سابق من الموسم، ولم أعتقد أن عودته لمانشستر يونايتد الإنجليزي كانت خطوة جيدة، ثم قلت الشيء نفسه عن ميسي، عندما انضم لباريس سان جيرمان الفرنسي".

Is the Messi vs. Ronaldo debate settled? 🐐

The real reason Leo Messi didn't make a #DestinationMiami appearance… @carra23 is standing his ground. 😂 pic.twitter.com/5Ie6Ku6Q1d

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 29, 2023