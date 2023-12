مواجهة نابولي وريال مدريد عام 1987.. يوم اختبر الملكي جحيم معقل الفريق الإيطالي

بعد هزيمة نابولي أمام ريال مدريد 2-4 في دور المجموعات بدوري أبطال أوروربا، يستذكر اللاعب الأسبق للملكي مارتين فاسكيز الأجواء التي أحاطت بمواجهة الفريق ضد نابولي في لقاء الإياب بإيطاليا عام 1987، بعد مباراة الذهاب التي جرت خلف أبواب مغلقة في "البرنابيو" بسبب عقوبة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

Napoli v Real Madrid 1987

Careca kicks Real Madrid goalkeeper Buyo, who faĺls to the floor. Andrea Carnevale thinks one kick clearly wasn't enough and blatantly kicks Buyo on floor 5 seconds later a earns himself a red card

'Talk about putting the boot in' pic.twitter.com/nqkc9bdftm

