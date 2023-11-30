هز الشاب نيكو باز وخوسيلو الشباك في الدقائق الأخيرة ليقودا ريال مدريد للفوز 4-2 على نابولي الإيطالي ليضمن الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات اليوم الأربعاء.

وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب الأوروبي 14 مرة، العلامة الكاملة في 5 مباريات ليتصدر المجموعة بفارق 8 نقاط أمام الفريق الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام براغا البرتغالي ثالث الترتيب.

ويتذيل أونيون برلين الألماني الترتيب بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع براغا اليوم الأربعاء.

وافتتح جيوفاني سيميوني التسجيل للفريق الضيف من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة، لكن الرد جاء سريعا من الريال إذ أدرك رودريغو التعادل بلمسة رائعة بعد دقيقتين، قبل أن يحرز جود بلينغهام الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 22.

وأدرك فرانك أنغويسا التعادل لنابولي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.

لكن تسديدة رائعة من نيكو باز البالغ عمره 19 عاما من مسافة بعيدة وضعت الريال في المقدمة من جديد، قبل أن يعزز خوسيلو الفوز وينجح أخيرا في التسجيل من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.

أرسنال يكتسح لانس ويتأهل

وفي المجموعة الثانية، شق أرسنال الإنجليزي طريقه إلى الدور ثمن النهائي في ليلة شديدة البرودة بملعب الإمارات، بعد أن سحق لانس الفرنسي 6-صفر بأهداف سجلها 6 لاعبين مختلفين ليضمن تأهله في صدارة المجموعة.

وتقدم أرسنال في الدقيقة 13 بهدف من كاي هافرتز، الذي سجل هدفه الرائع قبل النهاية بلحظات أمام برينتفورد يوم السبت الماضي، قبل أن يضاعف غابرييل جيسوس النتيجة بإرسال اثنين من المدافعين في الاتجاه الخاطئ ليدفع بتسديدته في الزاوية المعاكسة.

وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 23 بعد أن لعب كرة تهادت أمامه بجسده عقب تسديدة غابرييل مارتينيلي، الذي سدد الضربة القاضية بعدها بـ4 دقائق بتسديدة غيرت مسارها وتركت بريس سامبا حارس مرمى لانس يندفع في الهواء دون جدوى.

وبدأ بعض جماهير لانس، الذين صاحبوا الفريق والذين شعروا بالإحباط والحزن، في إشعال الألعاب النارية مما أدى إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة.

وأضاف مارتن أوديغارد قائد أرسنال الهدف الخامس في التسديدة الأخيرة في الشوط الأول، بعد أن سدد الكرة عقب تلقيه تمريرة طويلة من تاكيهيرو تومياسو من الجهة اليمنى.

وبعد بداية هادئة للشوط الثاني، قام لاعب لانس عبد القادر خوسانوف بمد ذراعه لمنع الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 85 وتم احتساب ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد، وسدد البديل جورجينيو الذي نزل قبل النهاية في الشباك من ركلة جزاء ليكمل ليلة بائسة للفريق الزائر.