ريال مدريد يضمن صدارة مجموعته وأرسنال يتأهل لثمن نهائي دوري الأبطال
هز الشاب نيكو باز وخوسيلو الشباك في الدقائق الأخيرة ليقودا ريال مدريد للفوز 4-2 على نابولي الإيطالي ليضمن الفريق الإسباني صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل جولة واحدة على نهاية دور المجموعات اليوم الأربعاء.
وحقق ريال مدريد، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب الأوروبي 14 مرة، العلامة الكاملة في 5 مباريات ليتصدر المجموعة بفارق 8 نقاط أمام الفريق الإيطالي الذي يحتل المركز الثاني بفارق 3 نقاط أمام براغا البرتغالي ثالث الترتيب.
ويتذيل أونيون برلين الألماني الترتيب بنقطتين بعد تعادله 1-1 مع براغا اليوم الأربعاء.
⚽️🔥 ريال مدريد يرد سريعاً بصاروخية رودريغو#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/2LRoBMVzqP
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
وافتتح جيوفاني سيميوني التسجيل للفريق الضيف من تسديدة من مسافة قريبة في الدقيقة التاسعة، لكن الرد جاء سريعا من الريال إذ أدرك رودريغو التعادل بلمسة رائعة بعد دقيقتين، قبل أن يحرز جود بلينغهام الهدف الثاني من ضربة رأس في الدقيقة 22.
⚽️🔥 عرضية متقنة من ألابا ترجمها بيلينغهام برأسية في شباك نابولي#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/XCFw6Y63YM
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
وأدرك فرانك أنغويسا التعادل لنابولي بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني.
⚽️🔥 أنغيسا يعادل النتيجة لنابولي بهدف رائع#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/rLRP0YAYzR
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
لكن تسديدة رائعة من نيكو باز البالغ عمره 19 عاما من مسافة بعيدة وضعت الريال في المقدمة من جديد، قبل أن يعزز خوسيلو الفوز وينجح أخيرا في التسجيل من مسافة قريبة في الوقت المحتسب بدل الضائع.
⚽️🔥 ريال مدريد يستعيد التقدم بهدف رائع عن طريق باز#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/mvWdUygVgi
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
⚽️🙏 خوسيلو يُسجل أخيراً ولفتة رائعة من بيلينغهام#دوري_أبطال_أوروبا | #ريال_مدريد_نابولي #UCL | #beINUCL pic.twitter.com/xbYF7yZMVL
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
أرسنال يكتسح لانس ويتأهل
وفي المجموعة الثانية، شق أرسنال الإنجليزي طريقه إلى الدور ثمن النهائي في ليلة شديدة البرودة بملعب الإمارات، بعد أن سحق لانس الفرنسي 6-صفر بأهداف سجلها 6 لاعبين مختلفين ليضمن تأهله في صدارة المجموعة.
وتقدم أرسنال في الدقيقة 13 بهدف من كاي هافرتز، الذي سجل هدفه الرائع قبل النهاية بلحظات أمام برينتفورد يوم السبت الماضي، قبل أن يضاعف غابرييل جيسوس النتيجة بإرسال اثنين من المدافعين في الاتجاه الخاطئ ليدفع بتسديدته في الزاوية المعاكسة.
هافرتز يبصم على الهدف الأول لآرسنال#دوري_أبطال_أوروبا | #أرسنال_لانس #beINUCL #UCL pic.twitter.com/0JU65lPcJv
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
وسجل بوكايو ساكا الهدف الثالث في الدقيقة 23 بعد أن لعب كرة تهادت أمامه بجسده عقب تسديدة غابرييل مارتينيلي، الذي سدد الضربة القاضية بعدها بـ4 دقائق بتسديدة غيرت مسارها وتركت بريس سامبا حارس مرمى لانس يندفع في الهواء دون جدوى.
جيسوس يضاعف النتيجة لآرسنال#دوري_أبطال_أوروبا | #أرسنال_لانس #beINUCL #UCL pic.twitter.com/DkfIzKXTwO
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
وبدأ بعض جماهير لانس، الذين صاحبوا الفريق والذين شعروا بالإحباط والحزن، في إشعال الألعاب النارية مما أدى إلى إيقاف اللعب لفترة وجيزة.
وأضاف مارتن أوديغارد قائد أرسنال الهدف الخامس في التسديدة الأخيرة في الشوط الأول، بعد أن سدد الكرة عقب تلقيه تمريرة طويلة من تاكيهيرو تومياسو من الجهة اليمنى.
وبعد بداية هادئة للشوط الثاني، قام لاعب لانس عبد القادر خوسانوف بمد ذراعه لمنع الكرة داخل منطقة جزاء فريقه في الدقيقة 85 وتم احتساب ركلة جزاء بعد قرار حكم الفيديو المساعد، وسدد البديل جورجينيو الذي نزل قبل النهاية في الشباك من ركلة جزاء ليكمل ليلة بائسة للفريق الزائر.