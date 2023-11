تعرّف على أكثر المدافعين هزًّا للشباك.. راموس يدخل تاريخ كرة القدم

دخل المدافع سيرجيو راموس تاريخ دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفا بمباراة خسارة فريقه إشبيلية الإسباني 2-3 أمام إيندهوفن الهولندي ليرفع غلّته إلى 134 هدفا، بينما يعد هدفه أمس رقم 10 آلاف بتاريخ أعرق البطولات.

وحقق راموس هدفه الـ16 في أعرق المسابقات الأوروبية، ليعادل رقم مواطنه جيرارد بيكيه المدافع السابق لبرشلونة الإسباني، والبرازيلي روبرتو كارلوس ظهير ريال مدريد السابق كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف بدوري الأبطال.

ورغم أنه مدافع محوري، فإن لاعب ريال مدريد السابق اعتاد تسجيل الأهداف، مما جعله يحصل على مكانة بين قائمة المدافعين الهدافين في التاريخ.

وبعمر 37 عاما و244 يوما، يحتل راموس المركز الخامس في قائمة المدافعين الأكثر تسجيلا للأهداف في مسيرتهم الكروية وفقا لموقع "غيف مي سبورت" الإنجليزي.

10- البرازيلي روبرتو كارلوس

سجل المدافع السابق 133 هدفا في مسيرته، منها 43 هدفا من ركلات حرة مباشرة (رقم قياسي). ويظل هدفه المعجزة من تسديدة صاروخية أمام منتخب فرنسا عام 1997 محفورا في الذاكرة.

9- الألماني بول برايتنر

مارس برايتنر كرة القدم بين 1970-1974 و1978-1983، وخلال تلك الفترة سجل مدافع ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق 113 هدفا.

8- الإنجليزي ستيف بروس

نجح المدافع بروس في هز شباك الخصوم في 114 مرة خلال مسيرته الكروية. كما كان أفضل هداف لمانشستر يونايتد في موسم 1990-1991 بعدما سجل 19 هدفا.

7- الإنجليزي جيمس تافيرنييه

سجل تافيرنييه 121 هدفا، منها 113 هدفا مع فريقه الحالي رينجرز الأسكتلندي.

James Tavernier 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 has now been directly involved in 79 goals for Rangers under Steven Gerrard in all competitions (37 goals, 42 assists); no player has had a hand in more for the club since 2018-19. [opta] #RangersFC pic.twitter.com/53awC5eIJg

6- الإنجليزي غراهام ألكسندر

يعتبر ألكسندر على نطاق واسع أحد أعظم منفذي ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم. وخلال مسيرته، نجح في تسجيل 77 من أصل 85 ركلة جزاء، ورفع رصيده التهديفي الإجمالي إلى 130 هدفا.

5- الإسباني سيرجيو راموس

سجل راموس 101 هدف في مشواره مع فريقه السابق ريال مدريد، بينما سجل أيضا 23 هدفا لمنتخب إسبانيا. و6 أهداف مع باريس سان جيرمان و4 أهداف مع إشبيلية ليصبح مجموع أهداف هذا المدافع 134 هدفا.

4- الفرنسي لوران بلان

خلال مسيرة الكروية الطويلة، سجل المدافع الدولي الفرنسي السابق لوران بلان 153 هدفا.

3- الإسباني فرناندو هييرو

بلغت الحصيلة التهديفية لأسطورة ريال مدريد السابق 163 هدفا، وحقق نصيب الأسد من أهدافه مع الفريق الملكي بتسجيل 127 هدفا.

2- الأرجنتيني دانييل باساريلا

كان مدافعا صلبا، لكن في الوقت نفسه كان لديه حس تهديفي مكّنه من تسجيل 175 هدفا خلال مسيرته الكروية الرائعة.

1- الهولندي رونالد كومان

حفر المايسترو الهولندي السابق اسمه في سجلات تاريخ كرة القدم كأكثر المدافعين تسجيلا للأهداف برصيد 253 هدفا.

Do you know that Ronald koeman holds the record for consecutive successful penalty conversions in La Liga (25) and with a career total of 253 goals, he is the highest scoring defender of all time. GOAT of all defenders. pic.twitter.com/8r1HOpTSsp

— Ezenwayi Camp Nou 💙♥️ (@Jiji_Byte) July 5, 2021