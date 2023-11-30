تصنيف الفيفا.. الأرجنتين تتصدر والبرازيل تتراجع ومركز مفاجئ لألمانيا والمغرب الأول عربيا وأفريقيا

حافظت الأرجنتين، بطلة العالم، على صدارتها للتصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، متقدمة على فرنسا وإنكلترا التي انتزعت المركز الثالث من البرازيل.

وبعد فوزها على البرازيل في عقر دارها بالماراكانا بهدف نظيف ضمن تصفيات كأس العالم 2026، حافظت الأرجنتين على الصدارة وأعادت البرازيل مركزين إلى الوراء لتحتل المركز الخامس.

أما فرنسا التي حلّت وصيفة كأس العالم الأخيرة قبل عام، فاستمرت في المركز الثاني بعد تعادلها الأخير أمام اليونان 2-2 ضمن تصفيات "يورو 2024".

وتقدم منتخب هولندا مركزا واحدا إلى المركز السادس كما تقدم منتخب البرتغال للمركز السابع وظلت منتخبات إسبانيا وإيطاليا وكرواتيا في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على الترتيب.

وتراجعت ألمانيا بعد خسارتيها الوديتين الأخيرتين أمام تركيا 2-3 والنمسا بهدفين بدون رد إلى المركز الـ16 في التصنيف.

وحقق منتخب أوروغواي طفرة كبيرة بتقدمه 4 مراكز إلى المركز الـ11.

كما سجل عدد من المنتخبات الأخرى قفزة كبيرة في التصنيف حيث تقدم منتخب الإكوادور 4 مراكز إلى المركز الـ32 وتقدمت رومانيا 5 مراكز إلى المركز الـ43 وكذلك تقدمت سلوفاكيا 5 مراكز إلى المركز الـ45، وتقدمت اليونان 4 مراكز إلى المركز الـ47، مقابل تقدم ساحل العاج مركزين إلى المركز الـ50.

وفي تصنيف قارة آسيا حلت اليابان في الصدارة يليها منتخب إيران ثم منتخب كوريا الجنوبية ثم أستراليا ثم السعودية ثم قطر ثم العراق ثم الإمارات.

عربيا، بقيت المغرب التي بلغت نصف نهائي مونديال قطر الأفضل واحتلت المركز الـ13 والأول أفريقيا، أمام تونس فتقدمت 4 مراكز وأصبحت في المركز الـ28 بعد فوزين في تصفيات كأس العالم، ثم جاءت الجزائر (30) ومصر (33) والسعودية (56).

وصعد منتخب جزر القمر إلى أفضل مركز في تاريخه باحتلال المركز الـ119 بعد تقدمه 9 مراكز، كما شهد التصنيف العالمي انضمام 3 منتخبات جديدة هي منتخب ساموا صاحب المركز الـ187، ومنتخب ساموا الأميركية صاحب المركز الـ188 ومنتخب تونغا صاحب المركز 196، بعد عدة أشهر من عدم اللعب.

تصنيف المنتخبات العشرة الأوائل: