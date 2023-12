بيلينغهام يدافع عن زميله في ريال مدريد

دافع نجم ريال مدريد جود بيلينغهام عن زميله خوسيلو ماتو الذي أمضى وقتا عصيبا بسبب إهداره العديد من الفرص التهديفية رغم أنه أحرز هدفا في اللحظات الأخيرة من المباراة أمام نابولي بدوري الأبطال.

وقال اللاعب الإنجليزي عن خوسيلو -غداة انتهاء المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن الجولة الخامسة من دوري المجموعات وفاز بها الريال على نابولي 4-2 "كان محرجا بعض الشيء لإهدار العديد من الفرص"، وأضاف "نحن عائلة. نحن فريق كبير. عندما يمر أحدنا بلحظة سيئة، من المهم دعمه".

وتابع "حاولت العثور عليه داخل منطقة الجزاء ولحسن الحظ تمكنت من القيام بذلك"، في إشارة لتقديمه تمريرة حاسمة سجل منها خوسيلو الهدف الرابع للريال.

وختم "إنه يؤدي بشكل رائع دائما، وكان محرجا بعض الشيء بسبب إضاعة العديد من الفرص، لكن هذه كرة القدم وعلينا أن ندعمه حتى النهاية".

وأُشرك خوسيلو في الدقيقة 57 بدلا من داني سيبايوس، وأهدر العديد من الفرص الواضحة، الأمر الذي أثار غضب بعض الجماهير في المدرجات.

ففي 33 دقيقة، أهدر ضربات رأسية حرة وقام بالعديد من التسديدات، بعضها كان بدون فاعلية.

واعتذر خوسيلو عن ذلك للجماهير عندما احتفل بالهدف الذي سجله أخيرا في الوقت بدل الضائع.

وبعد تمريرة عرضية رائعة من بيلينغهام، وبدلا من الاحتفال بهدفه، ارتسمت على وجهه نظرة إحراج وهو يعتذر لجماهير ريال مدريد.

وفي نهاية المباراة، لم يدافع عنه بيلينغهام فحسب، بل أيضا المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي رأى أنه لا ينبغي له الاعتذار قائلا "لقد قام خوسيلو بعمله. ليس اليوم فقط. أنا لا أطلب من المهاجم أن يسجل أهدافا".

Joselu apologized to Real Madrid fans after finally converting on one of the many chances he had to score vs. Napoli.

Jude Bellingham served it to him on a silver platter and made sure he celebrated the moment with the fans.

Leader 🤍 pic.twitter.com/dlZ4xgM94s

— ESPN FC (@ESPNFC) November 29, 2023