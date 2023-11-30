رياضة|أوروبا

أكثر الأندية بيعا للقمصان في العالم

ليفربول أكثر الأندية مبيعا للقمصان حول العالم في موسم 2022-2023 (الفرنسية)
30/11/2023-|آخر تحديث: 30/11/202301:22 م (بتوقيت مكة المكرمة)

كشف موقع "90 دقيقة" عن أسماء الأندية الأوروبية لكرة القدم الأكثر مبيعا للقمصان الرياضية في جميع أنحاء العالم في موسم 2022-2023، وذلك استنادا إلى دراسة قام به الألماني بيتر رولمان أستاذ التسويق.

وتصدر ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان لائحة أفضل 8 أندية مبيعا للقمصان يليهما العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة.

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ونجح "الريدز" في بيع نحو مليوني قميص متقدما على مان يونايتد الذي باع 1.75 مليون قميص، في حين جاء ريال مدريد ثالثا بـ1.7 مليون قميص ويليه برشلونة بـ1.6.

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز السابع بمبيعات فاقت المليون قميص متفوقا على أرسنال الثامن الذي باع 850 ألف قميص. ولم تتضمن قائمة الأندية الثمانية الأوائل، أي ناد إيطالي.

وفي التالي الأندية الأكثر مبيعا للقمصان في العالم موسم 2022-2023:

 

  •  ليفربول الإنجليزي:  (1.8 مليون قميص).

  • مانشستر يونايتد الإنجليزي: (1.75 مليون قميص).
  • ريال مدريد الإسباني: (1.7 مليون قميص).
  • برشلونة الإسباني: (1.6 مليون قميص).

  • بايرن ميونخ الألماني: (1.35 مليون قميص).
  • مانشستر سيتي الإنجليزي: ( 1.29 مليون قميص).
  • باريس سان جيرمان الفرنسي: (1.1 مليون قميص).
  • أرسنال الإنجليزي: (850 ألف قميص).
المصدر : مواقع إلكترونية