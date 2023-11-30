أكثر الأندية بيعا للقمصان في العالم

كشف موقع "90 دقيقة" عن أسماء الأندية الأوروبية لكرة القدم الأكثر مبيعا للقمصان الرياضية في جميع أنحاء العالم في موسم 2022-2023، وذلك استنادا إلى دراسة قام به الألماني بيتر رولمان أستاذ التسويق.

وتصدر ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد الإنجليزيان لائحة أفضل 8 أندية مبيعا للقمصان يليهما العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة.

ونجح "الريدز" في بيع نحو مليوني قميص متقدما على مان يونايتد الذي باع 1.75 مليون قميص، في حين جاء ريال مدريد ثالثا بـ1.7 مليون قميص ويليه برشلونة بـ1.6.

ويحتل باريس سان جيرمان الفرنسي المركز السابع بمبيعات فاقت المليون قميص متفوقا على أرسنال الثامن الذي باع 850 ألف قميص. ولم تتضمن قائمة الأندية الثمانية الأوائل، أي ناد إيطالي.

🚨 @ManCity est le 6ème plus gros vendeur de maillots sur la saison 2022/2023 au monde. Le premier de très loin de la marque @pumafootball. (via @Lu_Class) pic.twitter.com/iraE0rHvA3 — Blue Moon (@FRBlueMoon) November 27, 2023

وفي التالي الأندية الأكثر مبيعا للقمصان في العالم موسم 2022-2023:

ليفربول الإنجليزي: (1.8 مليون قميص).

مانشستر يونايتد الإنجليزي: (1.75 مليون قميص).

(1.75 مليون قميص). ريال مدريد الإسباني: (1.7 مليون قميص).

(1.7 مليون قميص). برشلونة الإسباني: (1.6 مليون قميص).