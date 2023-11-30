أبرزهم المغربي حكيم زياش.. الفائزون بجائزة "رجل المباراة" في دوري أبطال أوروبا

اختتم اليوم الثاني من الجولة الخامسة -قبل الأخيرة- في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بنتائج متباينة وانتصارات كبيرة، برز فيها لاعبون استحقوا جائزة "أفضل لاعب" في المباراة.

وكان أبرز لاعب يستحق الجائزة التي حصل عليها هو النجم المغربي حكيم زياش لاعب غلطة سراي التركي والذي سجل هدفين وصنع الثالث في تعادل فريقه المثير مع مانشستر يونايتد 3-3، وإضافة لأهدافه وصناعته، لعب دورا دفاعيا محوريا في المباراة التي قد تشكل النقطة التي يمر عبرها الفريق التركي نحو ثمن نهائي المسابقة القارية الأم.

وقد يكون أداء زياش الفردي في مواجهة أمس هو الأفضل هذا الموسم في البطولة القارية، كما أنه من بين المرشحين للفوز بجائزة "أفضل لاعب في الأسبوع".

والفائزون الآخرون بالجائزة في مباريات أمس الأربعاء هم:

البرتغالي جواو ماريو (بنفيكا): سجل ثلاثية في 34 دقيقة بمواجهة فريقه السابق إنتر ميلان والتي انتهت بالتعادل 3-3.

الإنجليزي جود بيلينغهام (ريال مدريد): قاد فريقه لفوز مثير على نابولي 4-2، وسجل الهدف الثاني، وكان أفضل لاعبي الفريقين في المباراة.

البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال): سجل هدفا وصنع آخر في فوز فريقه الساحق على لانس الفرنسي بسداسية نظيفة، وقاد "المدفعجية" إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدانماركي راسموس فالك ينسن (كوبنهاغن): ساهم بشكل كبير في فرض التعادل على بايرن ميونخ، ومنح فريقه نقطة قد تكون حاسمة في تأهل الفريق الدانماركي لأول مرة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الأورغوياني رودريغو سلزار (براغا البرتغالي): ساهم بشكل فعال في تعادل فريقه مع يونيون برلين الألماني.

الأميركي ريكاردو بيبي (أيندهوفن الهولندي): سجل هدف الفوز لفريقه 3-2 على إشبيلية الإسباني، وقاده إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.