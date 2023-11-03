يويفا يغرم برشلونة 500 ألف يورو بسبب "التلاعب"

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اليوم الجمعة رفض طعن تقدم به برشلونة الإسباني ضد تغريمه 500 ألف يورو (536 ألف دولار)، لمخالفة قواعد اللعب المالي النظيف بـ"التلاعب" بمعلومات مالية عن العام الماضي.

وقالت هيئة الرقابة المالية على الأندية في اليويفا "تقرر تغريم نادي برشلونة مبلغ 500 ألف يورو بسبب تقديم معلومات خاطئة (تلاعب) في السنة المالية 2022 عن أرباح من التصرف في الأصول غير الملموسة (بخلاف انتقالات اللاعبين)، والتي لا تشكل دخلا ذا صلة بموجب اللوائح".

وتلاحق برشلونة اتهامات بـ"التلاعب" بسبب إبرامه الكثير من الصفقات الكبرى -وآخرها مع اللاعب الألماني غوندوغان- رغم الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها النادي منذ سنوات، وتسببت في رحيل أسطورته ليونيل ميسي قبل نحو موسمين.

كما تطارد برشلونة اتهامات منذ مارس/آذار الماضي برشوة الحكام منذ بدأ مدعون تحقيقات بشأن مدفوعات مزعومة تزيد على 7.3 ملايين يورو على مدى 17 عاما لشركات مملوكة لخوسيه نيغريرا الذي كان نائبا لرئيس لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم من 1993 إلى 2018.

وحققت عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة -بينها ميلان وإنتر ميلان الإيطاليان- التي توصلت إلى تسويات مع اليويفا في سبتمبر/أيلول من العام الماضي الأهداف المحددة للعام الماضي 2022.