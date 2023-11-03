هل يخلف زيدان تين هاغ في مانشستر يونايتد؟

أشارت تقارير إعلامية إلى أن إدارة نادي مانشستر يونايتد تريد الاستغناء عن المدرب إريك تين هاغ، وأن البديل المحتمل لتولي العارضة الفنية للشياطين الحمر قد يكون المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويعاني تين هاغ مدرب الفريق من ضغط كبير بسبب تراجع النتائج، وتبدو إقالته مسألة وقت فقط.

والعام الماضي، بعد وقت قصير من تعيين تين هاغ، تم ربط زيدان بالانتقال إلى الشياطين الحمر وتحدث وقتها بصراحة عن استعداده للنظر في مثل هذه الفرصة.

وقال لصحيفة ليكيب في يونيو/حزيران 2022 "لا تقل أبدًا أبدًا، خاصة عندما تكون مدربًا هذه الأيام. عندما كنت لاعبًا، كان بإمكاني اختيار كل نادٍ تقريبًا".

لكن تقارير صحفية كشفت بأن زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني السابق استبعد فكرة توليه مسؤولية تدريب مانشستر يونايتد الفترة المقبلة بدعوى أن أجواء العمل السائدة داخل الفريق غير مناسبة لتولي المهمة.

وأكدت تقارير إنجليزية أن "مان يونايتد" يختار من بين العديد من المدربين بعد الترشيحات الأخيرة، على غرار ناغلسمان مدرب منتخب ألمانيا السابق وبايرن ميونخ، كما يجري الحديث عن ترشيح غراهام بوتر مدرب تشلسي وبرايتون السابق، وأنطونيو كونتي مدرب يوفنتوس وإيطاليا السابق، إلى جانب أولى جونار سولشاير مدرب الفريق السابق.

وأوضحت التقارير أن نسبة الاحتمالات الأكبر في صالح زيدان، وروبن أموريم المدير الفني لسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

وعانى "مان يونايتد" من حملة مروعة تحت قيادة تين هاغ، حيث خسر خمسا من أول 10 مباريات بالدوري، وتعرض للهزيمة في كل من مباراتيه الافتتاحيتين في دوري أبطال أوروبا، كما تم إقصاؤه من كأس الرابطة على يد نيوكاسل مساء الأربعاء.

وتراجع مانشستر يونايتد إلى المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 أسابيع من مسابقة الدوري هذا الموسم.