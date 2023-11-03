"أشعر أنني أرجنتيني".. هل رفض ماتياس سولي تمثيل إيطاليا؟

يسعى منتخبا إيطاليا والأرجنتين منذ مدة للظفر بخدمات النجم ماتياس سولي، لكن لاعب خط وسط فريق يوفنتوس الإيطالي اتخذ قراره على ما يبدو بعد أن رفض تمثيل منتخب "الأزوري".

ويحمل سولي الجنسيتين الأرجنتينية والإيطالية، وهذا ما دفع لوسيانو سباليتي مدرب إيطاليا لمحاولة إقناعه بحمل ألوان المنتخب.

والشهر الماضي، أكد سباليتي أنه يراقب سولي عن كثب، في وقت حرصت الأرجنتين على استدعاء اللاعب الموهوب البالغ من العمر 20 عامًا المؤهل للعب لكلا البلدين.

وقال سولي في تصريح لموقع ميدياسيت "لقد تحدثت مع سباليتي، أخبرته بالحقيقة وهي أنني أشعر بأنني أرجنتيني".

وأضاف "شكرته لأنه أرادني لكن قلبي يقول لي دائما الأرجنتين، ثم تحدثت أيضًا مع والتر صامويل (لاعب أرجنتيني) الذي أخبرني أنه تم استدعائي مؤقتًا (لمنتخب التانغو)".

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن سولي وفالنتين كاستيلانوس (لاعب لاتسيو الإيطالي) قد تم اختيارهما مسبقًا لمنتخب الأرجنتين.

ومن المتوقع ضم سولي وكاستيلانوس إلى منتخب الأرجنتين في مباريات تصفيات كأس العالم في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وبحسب موقع "تي واي سي" فقد تم حجز اللاعبين من قبل مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني لمباريات الشهر الحالي.

ويقدم سولي ذو العشرين عاما مستويات عالية بالدوري الإيطالي، ويلعب حالياً على سبيل الإعارة مع فروزينوني الإيطالي، حيث سجل 5 أهداف وصنع أخرى في 9 لقاءات.

وذكرت تقارير إعلامية أن يوفنتوس أعاد فتح ملف تجديد عقد سولي لتمديده حتى 2028.