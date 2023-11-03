عقوبات جديدة على سيباهان الإيراني بسبب تمثال سليماني

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم غرامة مالية على نادي سيباهان الإيراني قدرها 200 ألف دولار ومنعه من اللعب على ملعب ناقش إيه-جهان بعد إلغاء مباراته أمام الاتحاد السعودي في دوري أبطال آسيا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

واحتسب الاتحاد القاري الاتحاد السعودي فائزا 3-0 في المباراة التي ألغيت بعد رفض لاعبي الاتحاد دخول الملعب بسبب وضع تمثال للجنرال الإيراني الراحل قاسم سليماني عند مدخل الملعب.

ولن يُسمح للنادي الإيراني بأن يلعب على أرضه المباراتين المقبلتين في البطولة ضد "إيه جي إم كيه" الأوزبكي الاثنين المقبل ونادي القوة الجوية العراقي في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، مع تعليق المباراة الثالثة وسط حظر الملعب لمدة 3 سنوات.

وقالت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي إن تصرف سيباهان "خلق بيئة غير آمنة وغير مستقرة" و"تسبب في الإضرار بسمعة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ودوري أبطال آسيا وكرة القدم الآسيوية بشكل عام".

ووقع الحادث في مدينة أصفهان في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث ألغيت المباراة بعد دقائق من الموعد المقرر لانطلاقها، بحضور نحو 60 ألف مشجع في الملعب.

وارتفع رصيد الاتحاد السعودي إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق 5 نقاط عن القوة الجوية وسيباهان، فيما يتذيل "إيه جي إم كيه" الترتيب بدون نقاط.

وقُتل قاسم سليماني -وهو جنرال بارز في الحرس الثوري الإيراني- بالقرب من مطار بغداد في غارة أميركية بطائرة مسيرة في يناير/كانون الثاني 2020.

ويعد دوري أبطال آسيا هذا العام هو الأول منذ عام 2016 الذي يُسمح فيه للأندية من كلا البلدين باللعب مع بعضها البعض ذهابا وإيابا.