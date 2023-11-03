الاتحاد الإسباني يظفر بخدمات بلعيد وصنهاجي والجزائر تكشف الملابسات

فوت الاتحاد الإسباني الفرصة على نظيره الجزائري بعد أن تمكن من إقناع كل من لاعب شباب أتلتيكو مدريد ريان بلعيد، ولاعب ريال بيتيس للشباب يانيس صنهاجي للالتحاق بصفوف المنتخب الإسباني لأقل من 19 عاما.

وقال الاتحاد الإسباني إن بلعيد وصنهاجي سيُشاركان رفقة زملائهما في منتخب أقل من 19 سنة، في دورة التصفيات بِجورجيا -ما بين 15 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- المؤهلة لبطولة أمم أوروبا.

وكان المدرب الجزائري مانع ياسين استدعى قبل يومين 9 لاعبين جزائريين من مواليد 2005 ينشطون في مختلف الأندية الأجنبية لتشكيلة منتخبه تحت 20 عاماً، للمشاركة في الدورة التحضيرية لاتحاد شمال أفريقيا التي ستقام بتونس من 11 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.

لكن المدرب دافيد غوردو فاجأ نظيره الجزائري الخميس بإعلانه عن قائمة المنتخب الإسباني تحت 19 سنة، التي ستشارك في البطولة المصغرة قبل التأهل لبطولة أوروبا، وتضم بلعيد وصنهاجي اللذين استدعاهما الاتحاد الجزائري قبل يومين.

وفي السياق، أصدر اتحاد الكرة الجزائري بيانا مساء أمس الخميس، أوضح فيه أن أولياء اللاعبَين ريان بلعيد ويانيس صنهاجي وافقا على التحاق ابنَيهم بصفوف الخضر، الأمر الذي تبعه توجيه الدعوة إليهما.

لكن تبين في الأخير أن اللاعبَين فضلا تمثيل منتخب إسبانيا لأقل من 19 سنة.

وأثار قرار بلعيد وصنهاجي ارتداء قميص لاروخا بدلا من المنتخب الجزائري موجة من الجدل والتفاعل بين جماهير الكرة الجزائرية، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي.