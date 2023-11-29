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هل ألغى ميسي متابعة غارناتشو بسبب رونالدو؟

LIVERPOOL, ENGLAND - NOVEMBER 26: Alejandro Garnacho of Manchester United scores the team's first goal the Premier League match between Everton FC and Manchester United at Goodison Park on November 26, 2023 in Liverpool, England. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
غارناتشو أحرز أحد أجمل أهداف الموسم بمقصية خيالية في مرمى إيفرتون (غيتي)
29/11/2023

كشف مدافع الشياطين الحمر السابق ريو فرديناند أن ليونيل ميسي ألغى متابعة أليخاندرو غارناتشو صاحب المقصية الخرافية على إنستغرام، وأن النجم كريستيانو رونالدو قد يكون السبب.

وأوضح فرديناند، في تصريح لقناة "فايب ويذ فايف" عبر يوتيوب، أن ميسي ألغى متابعة مواطنه وزميله في المنتخب على إنستغرام بسبب تفضيل جناح مانشستر يونايتد لرونالدو غريم ميسي الأزلي.

ويدعي فرديناند أن المهاجم الشاب أخبره أن قائد منتخب "التانغو" لم يعد معجبا به على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن غارناتشو، الذي لعب لفترة وجيزة جنبا إلى جنب مع رونالدو في أولد ترافورد، لم يخف حقيقة أنه معجب كبير بـ"الدون".

وأضاف "لقد كشف عن ذلك، (لا يهمني، أنا رجل رونالدو)، (من هو الأفضل في التاريخ؟ رونالدو) حتى عندما يكون في منتخب الأرجنتين".

وسبق لغارناتشو نشر صورة له مع رونالدو في أبريل/نيسان 2022 مع رسالة تصفه بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وتردد وقتها أن ميسي ألغى متابعته أيضا.

وأحرز أليخاندرو غارناتشو أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بمقصية خيالية في مرمى إيفرتون، قبل الاحتفال على طريقة مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إن الهدف المذهل الذي سجله لاعبه أليخاندرو غارناتشو -أمس الأحد- قد يكون هدف الموسم، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه مقارنة اللاعب الشاب بنجوم مثل قدوته البرتغالي رونالدو والنجم السابق "للمانيو" وين روني.

المصدر : الصحافة البريطانية