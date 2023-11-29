هل ألغى ميسي متابعة غارناتشو بسبب رونالدو؟

كشف مدافع الشياطين الحمر السابق ريو فرديناند أن ليونيل ميسي ألغى متابعة أليخاندرو غارناتشو صاحب المقصية الخرافية على إنستغرام، وأن النجم كريستيانو رونالدو قد يكون السبب.

وأوضح فرديناند، في تصريح لقناة "فايب ويذ فايف" عبر يوتيوب، أن ميسي ألغى متابعة مواطنه وزميله في المنتخب على إنستغرام بسبب تفضيل جناح مانشستر يونايتد لرونالدو غريم ميسي الأزلي.

17-year-old Alejandro Garnacho hasn't made his debut for Man United yet, but has been so impressive at youth level that he's now playing with Lionel Messi for Argentina 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/jm3DxU6mvk — ESPN UK (@ESPNUK) March 24, 2022

ويدعي فرديناند أن المهاجم الشاب أخبره أن قائد منتخب "التانغو" لم يعد معجبا به على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن غارناتشو، الذي لعب لفترة وجيزة جنبا إلى جنب مع رونالدو في أولد ترافورد، لم يخف حقيقة أنه معجب كبير بـ"الدون".

وأضاف "لقد كشف عن ذلك، (لا يهمني، أنا رجل رونالدو)، (من هو الأفضل في التاريخ؟ رونالدو) حتى عندما يكون في منتخب الأرجنتين".

Ronaldo's influence on the next Generation is insane, see how Alejandro Garnacho hits the Siuuuuuuuuu pic.twitter.com/G0jccMH0HM — Twilight (@the_marcoli_boy) November 26, 2023

وسبق لغارناتشو نشر صورة له مع رونالدو في أبريل/نيسان 2022 مع رسالة تصفه بأنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم، وتردد وقتها أن ميسي ألغى متابعته أيضا.

وأحرز أليخاندرو غارناتشو أحد أجمل أهداف الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز بمقصية خيالية في مرمى إيفرتون، قبل الاحتفال على طريقة مثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقال إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد، إن الهدف المذهل الذي سجله لاعبه أليخاندرو غارناتشو -أمس الأحد- قد يكون هدف الموسم، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه مقارنة اللاعب الشاب بنجوم مثل قدوته البرتغالي رونالدو والنجم السابق "للمانيو" وين روني.