هل ألغى ميسي متابعة غارناتشو بسبب رونالدو؟

كشف مدافع الشياطين الحمر السابق ريو فرديناند أن ليونيل ميسي ألغى متابعة أليخاندرو غارناتشو صاحب المقصية الخرافية على إنستغرام، وأن النجم كريستيانو رونالدو قد يكون السبب.

وأوضح فرديناند، في تصريح لقناة "فايب ويذ فايف" عبر يوتيوب، أن ميسي ألغى متابعة مواطنه وزميله في المنتخب على إنستغرام بسبب تفضيل جناح مانشستر يونايتد لرونالدو غريم ميسي الأزلي.

17-year-old Alejandro Garnacho hasn't made his debut for Man United yet, but has been so impressive at youth level that he's now playing with Lionel Messi for Argentina 🤯🇦🇷 pic.twitter.com/jm3DxU6mvk

— ESPN UK (@ESPNUK) March 24, 2022