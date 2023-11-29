بالفيديو.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال برقم قياسي جديد

أصبح النرويجي إيرلنغ هالاند أسرع لاعب يسجل 40 هدفا في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بعد هدفه في شباك لايبزيغ الألماني في المباراة التي أنهاها فريقه مانشستر سيتي بالفوز 3-2 أمس الثلاثاء.

احتاج هالاند (23 عاما) نجم مانشستر سيتي إلى 35 مباراة فقط ليصبح أسرع هداف في دوري الأبطال، محطما الرقم القياسي الذي كان بحوزة الهولندي رود فان نيستلروي حتى أمس الثلاثاء.

واحتاج فان نيستلروي إلى 45 مباراة للوصول إلى هذا الرقم، مما يجعل هالاند يتفوق عليه بـ10 مرات.

وكانت هذه هي المرة الثانية عشرة التي يسجل فيها هالاند هدفا في مرمى آر بي لايبزيغ، أي أكثر بـ5 أهداف على الأقل مما سجله في أي خصم آخر واجهه على الإطلاق.

وأحرز هالاند 17 هدفا بقميص السيتيزن، بعد 15 هدفا مع بوروسيا دورتموند، و8 عندما كان في صفوف ريد بول سالزبورغ.

ويأتي الرقم الجديد لهالاند بعد أيام قليلة من تحطيمه الرقم القياسي البالغ 50 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ حصل على 17 مباراة أقل من الرقم القياسي السابق.

وسجل الشاب النرويجي في مرمى ليفربول -السبت الماضي- في مباراته رقم 48 في الدوري الإنجليزي. ليحطم الرقم السابق البالغ 65 مباراة الذي يحمله أسطورة مانشستر يونايتد آندي كول.

ويحتل كيليان مبابي المركز الثالث كأسرع لاعب يصل لهذا الرقم، إذ احتاج 59 مباراة، في حين احتاج اثنان من أفضل الهدافين -وهما ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي- إلى 61 مباراة.

ساعد هدف هالاند الأخير في قلب تأخر فريقه بهدفين، بعد أن منحت ثنائية لويس أوبيندا التقدم لفريق لايبزيغ نهاية الشوط الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي يقلب فيها السيتي تأخره بهدفين في دوري أبطال أوروبا، بعد أن خسر جميع المباريات الست السابقة في المسابقة.

وعزز السيتي بهذه النتيجة سجله الإنجليزي القياسي في عدم الخسارة في المباريات الأوروبية، بعد أن تجنب الهزيمة في آخر 19 مباراة في دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.