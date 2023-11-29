ميسي خارج التشكيلة المثالية للدوري الأميركي

أعلن الموقع الرسمي للدوري الأميركي لكرة القدم التشكيلة المثالية لهذا العام، اليوم الأربعاء، من دون أن تضم ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي المتوج مع المنتخب الأرجنتيني بمونديال قطر 2022.

واختار ممثلون عن وسائل الإعلام ولاعبي الدوري والأجهزة الفنية للنوادي تشكيلة أفضل 11 لاعبا، ويبدو أن مردود "البولغا" مع فريقه لم يكن كافيا لضمه إلى قائمة أفضل اللاعبين، وفق صحيفة ماركا الإسبانية.

وأحرز ميسي، الفائز بالكرة الذهبية بوصفه أفضل لاعب في العالم 8 مرات وهو رقم قياسي، 11 هدفا و5 تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة مع إنتر ميامي قبل انتهاء موسمه بسبب عدم تأهله إلى التصفيات.

وانضم الأسطورة الأرجنتيني (36 عاما) إلى النادي الأميركي يوم 15 يوليو/تموز العام الحالي قادما من باريس سان جيرمان، ويمتد عقده مع النادي حتى نهاية موسم 2024-2025.

Lionel Messi’s first Goal for InterMiami in MLS !

What a Goal it was 🤩🤩🤩🤩🤩

pic.twitter.com/SLmSMEY2HW — Pain.𝕏 (@GBarca_) November 23, 2023

وجاءت التشكيلة المثالية للدوري الأميركي كالتالي:

حراسة المرمى: رومان بوركي (سانت لويس سيتي)

رومان بوركي (سانت لويس سيتي) خط الدفاع: مات ميازاجا (سينسيناتي)، تيم باركر (سانت لويس سيتي)، ووكر زيمرمان (ناشفيل).

مات ميازاجا (سينسيناتي)، تيم باركر (سانت لويس سيتي)، ووكر زيمرمان (ناشفيل). خط الوسط: لوتشيانو أكوستا (سينسيناتي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد)، هيكتور هيريرا (هيوستن دينامو)، هاني مختار (ناشفيل).

لوتشيانو أكوستا (سينسيناتي)، تياغو ألمادا (أتلانتا يونايتد)، هيكتور هيريرا (هيوستن دينامو)، هاني مختار (ناشفيل). خط الهجوم: دينيس بوانغا (لوس أنجلوس)، جيورجوس جياكوماكيس (أتلانتا)، كوتشو هيرنانديز (كولومبوس كرو)