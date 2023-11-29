لاعبون ظفروا بجائزة "رجل المباراة" في دوري أبطال أوروبا

8 مباريات جرت أمس الثلاثاء في الجولة الرابعة -قبل الأخيرة- من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وشهدت تألق لاعبين ظفروا بجائزة "رجل المباراة".

ومن بين هؤلاء من قاد فريقه للفوز بتسجيل الأهداف أو صناعتها أو منح الجائزة على مجمل أدائه في المباراة وليس لمساهمة معينة.

واللاعبون هم:

الإيطالي تشيرو إيموبيلي (لاتسيو الإيطالي): ظفر بالجائزة في مواجهة فريقه الصعبة ضد سلتيك بعد أن اشترك بديلا، وسجل هدفين منحا الفوز للفريق الإيطالي وأيضا بطاقة التأهل إلى ثمن نهائي المسابقة.

البرتغالي جواو كانسيلو (برشلونة الإسباني): ظفر بالجائزة في مباراة البرسا ضد بورتو، فهو سجل الهدف الأول، ومرر الهدف الثاني لمواطنه جواو فيلكس، وقاد الفريق للفوز وتصدر المجموعة الثامنة والتأهل لثمن النهائي.

الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي الإنجليزي): ظفر بالجائزة في مواجهة فريقه ضد لايبزيغ، سجل الهدف الأول، وصنع الثاني وعزز صدارة فريقه للمجموعة السابعة بـ15 نقطة ومن دون أي خسارة.

الألماني ​ماتس هوملز (دورتموند الألماني): ظفر قائد "أسود الفستيفال" بجائزة "رجل المباراة" والتي فاز بها دورتموند 3-1 على مضيفه ميلان، وبهذا الفوز ضمن الفريق الألماني التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

الإسباني رودريغو ريكيلمي (أتلتيكو مدريد الإسباني): ظفر المهاجم الشاب بجائزة "رجل المباراة" على مجمل أدائه في فوز "الأتلتي" على مضيفه فينورد روتردام الهولندي 3-1، وتأهل الفريق الإسباني كمتصدر للمجموعة إلى ثمن النهائي.

الأوكراني ألكسندر زوبيكوف (شاختار دونيتسك الأوكراني): صنع هدف الفوز الذي سجله ميكولا ماتفيينكو، والذي كان كافيا للفوز على أنتويرب البلجيكي بهدف نظيف والمحافظة على حظوظه للتأهل لثمن النهائي دوري الأبطال.

السويسري لوين بلوم (يونغ بويز السويسري): سجل اللاعب الشاب الهدف الثاني في فوز فريقه على النجم الأحمر بهدفين دون رد وضمن تأهله إلى الدوري الأوروبي.