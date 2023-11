رئيس برشلونة يهاجم التحكيم الإسباني ويتهمه بمحاباة ريال مدريد

هاجم رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا التحكيم متهما إياه بظلم فريقه، مشيرا إلى مجاملة الحكام لغريمه التقليدي ريال مدريد بعد حرمان النادي الكتالوني من ضربة جزاء أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني.

وتعثر برشلونة خارج أرضه -السبت الماضي- في الجولة الـ14 من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتعادله 1-1 مع رايو فاليكانو.

وشهدت المباراة مطالبة لاعبي برشلونة بالحصول على ركلة جزاء بسبب تدخل على رافينيا، لكن الحكم قرر عدم احتسابها.

وقال لابورتا "على مدار هذا الأسبوع، تحدثنا فقط عن الحماقات عندما كان لا بد من التحدث عن فريق رايو وعن ركلة الجزاء لرافينيا أو الشخص الذي فعل ذلك أيضًا مع ليفاندوفسكي".

وأضاف "لو حدث هذا مع ريال مدريد، أنا متأكد من أنه سيكون هناك حديث طوال الأسبوع".

وأتم "الأمر لا يتعلق بلعب دور الضحية، بل هو واقع، لكي نفوز يجب أن نكون أفضل بكثير من منافسينا، وهم يجعلون الأمور صعبة بالنسبة لنا، الآن حققنا الفوز على بورتو، ولدينا معنويات حديدية للتغلب على أتلتيكو وجيرونا".

