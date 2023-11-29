زياش يعلق آمال مانشستر يونايتد بدوري الأبطال

قاد النجم المغربي حكيم زياش غلطة سراي التركي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-3 الأربعاء، بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدانماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونيخ (12 نقطة)، علمًا أنّ الأخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله إلى الأدوار الإقصائية.

في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة الأخيرة.

ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة أمام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.

وسجّل أهداف يونايتد كل من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 11، والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والأسكتلندي سكوت مكتوميناي (55).

في حين سجّل زياش هدفين للفريق التركي في الدقيقتين 29 و62، وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث (71).

وأظهر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ رغبته الجامحة في الفوز مبكرا وتعويض نكساته المتتالية في "تشامبيونزليغ"، حيث حقق فوزا وحيدا من أصل 4 مباريات وسقط في الجولة السابقة أمام كوبنهاغن 4-3، لكنه اصطدم بأداء قوي للفريق التركي المتسلح بملعبه وجماهيره الغفيرة.