زياش يعلق آمال مانشستر يونايتد بدوري الأبطال
قاد النجم المغربي حكيم زياش غلطة سراي التركي إلى قلب تأخره بهدفين وانتزاع التعادل أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3-3 الأربعاء، بالجولة الخامسة للمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وباتت حظوظ مانشستر يونايتد بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي بدوري الأبطال خاضعة لحسابات دقيقة ولا يسيطر عليها وحده، حيث بقي متذيّلا لترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع كوبنهاغن الدانماركي الذي يواجه في وقت لاحق بايرن ميونيخ (12 نقطة)، علمًا أنّ الأخير ضمن مسبقا صدارة المجموعة وتأهله إلى الأدوار الإقصائية.
في المقابل، يحتل غلطة سراي المركز الثاني برصيد 5 نقاط وأبقى حظوظه مرتفعة قبل مواجهة كوبنهاغن في الجولة الأخيرة.
ويتبقى ليونايتد مباراة واحدة أمام بايرن في المسابقة القارية، وسيكون مطالبا بتحقيق الفوز في أولد ترافورد لإبقاء أي آمال بالتأهل.
غارناتشو يُهدي اليونايتد هدف التقدّم#دوري_أبطال_أوروبا | #غلطة_سراي_مانشستر_يونايتد#beINUCL | #UCL pic.twitter.com/eTavmGL1Tb
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
وسجّل أهداف يونايتد كل من الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو في الدقيقة 11، والبرتغالي برونو فيرنانديش (18) والأسكتلندي سكوت مكتوميناي (55).
تسديدة صاروخية من برونو فرنانديز تسكن شباك موسليرا#دوري_أبطال_أوروبا | #غلطة_سراي_مانشستر_يونايتد#beINUCL | #UCL pic.twitter.com/aHr3VyZThB
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
في حين سجّل زياش هدفين للفريق التركي في الدقيقتين 29 و62، وأضاف التركي كيريم أكتوركوغلو الثالث (71).
المغربي حكيم زياش يقلّص الفارق من ركلة حرة مباشرة#دوري_أبطال_أوروبا | #غلطة_سراي_مانشستر_يونايتد#beINUCL | #UCL pic.twitter.com/mH36m0QbNu
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 29, 2023
وأظهر فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ رغبته الجامحة في الفوز مبكرا وتعويض نكساته المتتالية في "تشامبيونزليغ"، حيث حقق فوزا وحيدا من أصل 4 مباريات وسقط في الجولة السابقة أمام كوبنهاغن 4-3، لكنه اصطدم بأداء قوي للفريق التركي المتسلح بملعبه وجماهيره الغفيرة.