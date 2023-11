حفل افتتاح مونديال قطر يفوز بجائزة أفضل حدث رياضي

حصد حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 جائزة أفضل حدث رياضي خلال مهرجان" بي أورد"، الذي أقيم في إيطاليا هذا الأسبوع. ويكرم المهرجان أفضل المواهب الإبداعية في عالم الرياضة والفعاليات الأخرى.

وحظي الحفل المذهل لأول مونديال في الشرق الأوسط والعالم العربي بإشادة لجنة تحكيم المهرجان لما تضمنه من لوحات فنية مميزة، وتم اختياره من بين 333 حدثا متنافسا من 24 دولة.

وامتدت فعاليات الحفل، الذي لا ينسى في ملعب البيت، لـ30 دقيقة وتم بثه في أكثر من 170 دولة، وأصبح جزءا من تاريخ كرة القدم وجلب رؤية قطر لتوحيد العالم.

