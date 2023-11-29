بالفيديو.. برشلونة يتأهل لثمن نهائي أبطال أوروبا وسيتي يضمن الصدارة

قلب برشلونة الطاولة على ضيفه بورتو البرتغالي وحول تخلفه بهدف إلى فوز 2-1 وضمن تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء، على الملعب الأولمبي "لويس كومبانيس" في برشلونة بالجولة الخامسة قبل الأخيرة للمجموعة الثامنة.

وكان بورتو البادئ بالتسجيل عبر المهاجم البرازيلي بيبي (30)، وأدرك برشلونة التعادل عبر مدافعه البرتغالي جواو كانسيلو (32)، قبل أن يسجل مواطن الأخير جواو فيليكس هدف الفوز (57).

وحقق برشلونة الأهم كونه كان بحاجة إلى الفوز لحسم بطاقته حيث انفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط أمام بورتو وشاختار دونيتسك الأوكراني الفائز بصعوبة على ضيفه أنتويرب البلجيكي 1-0 في هامبورغ.

ويلتقي بورتو مع شاختار في الجولة السادسة الأخيرة في قمة نارية على البطاقة الثانية في 13 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وخاض برشلونة المباراة في غياب حارس مرماه الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن ولاعب وسطه الواعد غافي بسبب الإصابة.

سيتي يضمن صدارة المجموعة السابعة

وضمن الجولة الخامسة للمجموعة السابعة، عاد مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب من بعيد وانتزع فوزا ثمينا من ضيفه لايبزيغ الألماني 3-2 الثلاثاء على ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

وبكَّر لايبزيغ بالتسجيل في الدقيقة 13 عبر مهاجمه الوافد الجديد البلجيكي لويس أوبيندا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تمريرة من يانيس بلاسفيخ.

وأضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني بعد 20 دقيقة بتسديدة بيمناه إثر تمريرة من الهولندي تشافي سيمونز (33).

وقلب سيتي الطاولة في الشوط الثاني بهدفين لهدافه النرويجي إرلينغ هالاند إثر تمريرة لفيل فودن (55)، قبل أن يدرك الأخير التعادل بعد 15 دقيقة من تمريرة من المدافع الكرواتي بوسكو غفارديول (70).

وسجل البديل الأرجنتيني خوليان ألفاريز هدف الفوز من تمريرة لفودين (87).

وكان الفريقان ضامنين تأهلهما إلى ثمن النهائي وكانت المنافسة بينهما على الصدارة التي حسمها حامل اللقب بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة مقابل 9 نقاط لضيفه.

وحرم سيتي ضيفه من الثأر لخسارته على أرضه 1-3 في الجولة الثانية في لايبزيغ.

دورتموند لثمن النهائي

وفي المجموعة الخامسة، بلغ بوروسيا دورتموند الألماني الدور ثمن النهائي لأبطال أوروبا بفوزه اللافت خارج ملعبه على ميلان الإيطالي 3-1، في حين فشل باريس سان جيرمان الفرنسي في حسم البطاقة الثانية بسقوطه في فخ التعادل مع نيوكاسل الإنجليزي 1-1 في باريس.

ورفع دورتموند رصيده إلى 10 نقاط في صدارة المجموعة مقابل 7 لسان جيرمان و6 لنيوكاسل و5 لميلان.