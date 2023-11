اللاعبون الإسبان الأكثر تتويجا بالألقاب

قبل أن يصبح دوريها وجهة لأساطير كرة القدم، كانت إسبانيا خزانا للمواهب الكروية على مدار عقود من الزمن، وحقق بعضهم عشرات الألقاب المحلية والقارية والدولية خلال مسيرتهم في الملاعب.

ونشرت صحيفة "ماركا" الإسبانية قائمة بأسماء أنجح لاعبي كرة القدم الإسبان الذين فازوا بأكبر عدد من الألقاب طوال حياتهم المهنية، سواء في أنديتهم أو مع المنتخب الوطني.

15. ألفريدو دي ستيفانو: يُعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في كل العصور. لعب دورا أساسيا في هيمنة ريال مدريد على دوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني خلال خمسينيات القرن الماضي. وحقق 23 لقبا مع الأندية وأخفق في الظفر بأي لقب مع المنتخب.

14. كارلس بويول: قائد وقلب دفاع نادي برشلونة، حقق 21 لقبا مع الأندية واثنين مع منتخب بلاده.

13. باكو خينتو: اختير من طرف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم كأعظم لاعب كرة قدم إسباني، وحصل على المركز الـ30 كأعظم لاعب كرة قدم في العالم في القرن الـ20. توج بـ23 لقبا مع الأندرية ولقبا واحدا مع المنتخب.

12. فيكتور فالديز: حارس مرمى برشلونة وأحد أهم نجوم الفترة الذهبية للبرسا والذي أسهم في حصول النادي على بطولة دوري أبطال أوروبا 2006 أمام أرسنال، وتوج بـ22 لقبا مع الأندية ولقبين مع المنتخب.

11. بيدرو رودريغيز: اللاعب السابق لبرشلونة وتشلسي وروما وينشط حاليا مع لاتسيو الإيطالي، توج بـ23 لقبا مع الأندية وبلقبين مع المنتخب.

10. داني كاربخال: قائد ريال مدريد الحالي، توج بـ22 لقبا مع الأندية و3 مع المنتخب.

Dani Carvajal appreciation post. He’s been nothing but brilliant so far and having one of his best seasons in recent years #RealMadrid pic.twitter.com/k6xm3tROC6

9. ناتشو فرنانديز: أمضى مسيرته المهنية بالكامل مع ريال مدريد بعد مشاركته لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2011، حيث فاز بالعديد من البطولات بما في ذلك 5 بطولات دوري أبطال أوروبا. توج بـ23 لقبا مع الأندية و3 ألقاب مع المنتخب.

8. خافي مارتينيز: يلعب حاليا في نادي قطر. وصل إلى نادي أثليتيك بلباو في عام 2006 وفرض نفسه ليكون ضمن التشكيلة الأساسية ولعب معهم 251 مباراة خلال 6 أعوام قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ. توج بـ24 لقبا مع الأندية و4 ألقاب مع المنتخب.

7. الحارس إيكر كاسياس: حارس مرمى ريال مدريد وقائد "الملكي" لسنوات طويلة، لعب مع نادي بورتو البرتغالي 5 سنوات قبل أن يعلن اعتزاله. توج بـ23 لقبا مع الأندية و5 ألقاب مع منتخب إسبانيا.

6. سيرجيو راموس: قلب دفاع ريال مدريد وقائده السابق، توج بـ25 لقبا مع الأندية و4 ألقاب مع المنتخب.

• Spain is the only country to have won three consecutive major competitions: Euro 2008, World Cup 2010 and Euro 2012.

• Real Madrid is the only club to have won three consecutive Champions Leagues: 2016, 2017 and 2018.

• Sergio Ramos is the only player to have done both. pic.twitter.com/PJHNnH1buz

