الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ضمنت 10 فرق تأهلها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة من نهاية دوري المجموعات من المسابقة القارية الأم.

في حين تأجل حسم المراكز الستة المتبقية لمباريات اليوم الثاني من الجولة الرابعة أو للجولة الخامسة والأخيرة من الدور المحتدم في هذه النسخة من البطولة.

والفرق المتأهلة هي: