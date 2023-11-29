الفرق المتأهلة إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

ضمنت 10 فرق تأهلها إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل جولة واحدة من نهاية دوري المجموعات من المسابقة القارية الأم.

في حين تأجل حسم المراكز الستة المتبقية لمباريات اليوم الثاني من الجولة الخامسة أو للجولة السادسة والأخيرة من الدور المحتدم في هذه النسخة من البطولة.

والفرق المتأهلة هي:

بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى).

ريال مدريد الإسباني (المجموعة الثالثة).

إنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (المجموعة الرابعة).

مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني (المجموعة السابعة).

دورتموند الألماني (المجموعة السادسة).

برشلونة الإسباني (المجموعة الثامنة).

أتلتيكو مدريد الإسباني ولاتسيو الإيطالي (المجموعة الخامسة).

أما الفرق التي فقدت حظوظها بالترشح إلى ثمن النهائي هي: