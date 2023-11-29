عائدات الرياضات النسائية تتجاوز مليار دولار في 2024

كشفت شركة ديلويت المتخصصة في مجال التدقيق المالي، اليوم الأربعاء، أن الإيرادات العالمية من الأحداث الرياضية النسائية ستتجاوز مليار دولار لأول مرة في عام 2024 بفضل تزايد شعبيتها.

وأوضحت الشركة، في تقرير، أنه بعد النجاح الكبير الذي حققه كأس العالم 2023 للسيدات في أستراليا ونيوزيلندا، من المتوقع أن تصل إيرادات كرة القدم إلى 555 مليون دولار من إجمالي الرقم المتوقع البالغ 1.28 مليار دولار في عام 2024. لكن أكثر من 50% من إجمالي إيرادات الرياضة النسائية، مصدرها أميركا الشمالية على الرغم من تزايد شعبية كرة القدم النسائية في أوروبا.

وتتوقع "ديلويت" استمرار تقييمات الفرق والبطولات في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمة العديد من الفرق 100 مليون دولار العام المقبل.

وقالت رئيسة قسم تطوير الأفكار في مجموعة ديلويت للأعمال الرياضية جينيفر هاسكل، "على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا نموا استثنائيا في الرياضة النسائية في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى ارتفاع كبير في قيمتها التجارية، الأمر الذي أدى بدوره إلى اهتمام متزايد من المستثمرين".

وأضافت "من المهم أن يُنظر إلى الرياضة النسائية بشكل متزايد على أنها منتج فريد من نوعه أصبح أكثر تميزا عن رياضة النخبة للرجال".

وتابعت أن "هذه الزيادة في مشاركة المشجعين والمستثمرين تؤدي إلى فرص جديدة ومحسنة للأندية والبطولات، بما في ذلك شراكات تجارية كبرى وزيادة المشاركة ومباريات أهم".

ومن المتوقع أن يؤدي تزايد شعبية الرياضة النسائية إلى زيادة فرص البث في أوقات الذروة والظهور على منصات البث التدفقي. ولا يزال الدخل التجاري يمثل أكثر من 50% من إجمالي الإيرادات، لكن هذه النسبة تنخفض بفضل صفقات كبرى للبث أو الحضور خلال المباريات.