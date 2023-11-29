قالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إنه تقرر إعفاء حكم تقنية الفيديو (فار) المسؤول عن احتساب ضربة جزاء لباريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نيوكاسل الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن توماس كفايتكوسكي، حكم تقنية الفيديو المساعد، تم استبعاده من قائمة حكام مباراة ريال سوسيداد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي في ملعب "أنويتا" اليوم الأربعاء.

وكان نيوكاسل قريبا من تحقيق الفوز على بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة في ملعب حديقة الأمراء أمس الثلاثاء، حينما احتسب الحكم ضربة جزاء بعدما لمست الكرة ذراع تيمو ليفرامنتو مدافع نيوكاسل داخل منطقة جزائه، ليتمكن كليان مبابي من تسجيل هدف التعادل ويخطف نقطة مهمة لفريقه.

وحينما سئل إيدي هاو مدرب نيوكاسل عما إذا ما كان يشعر بالظلم، قال "نعم بالفعل لم يكن القرار الصحيح في رأيي".

وأضاف "هناك العديد من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار في تلك اللحظة، السرعة أولا، لقد كانت عملية الارتداد مختلفة تماما عما يظهر في الإعادة البطيئة، وتكون مختلفة للغاية في البث المباشر".

Still absolutely fuming about this decision.

Szymon Marciniak had been having a good game until this moment.

He was hounded by PSG players and caved in to pressure.

Shame on him and shame on VAR.#NUFC #PSGNEW pic.twitter.com/wlXLnmGDbc — Dean Leybourne (@DeanLeybourne) November 29, 2023

ولكن هناك بعض آراء خبراء التحكيم أكدوا أن قرار احتساب ضربة جزاء كان صحيحا لأن المدافع كانت يده مرفوعة وغير ملتصقة بجسده.

وهو ما أشار إليه مدرب نيوكاسل دون قصد بقوله "الكرة اصطدمت بصدره أولا، قبل أن تصطدم بيده، لكن يده لم تكن في وضع غير طبيعي، وكانت يداه في جانبه، لكنه كان يجري".

ضربة جزاء غير محتسبة

وإذا كان هناك شك في مدى صحة قرار حكم الفيديو المساعد، فإن هناك ضربة جزاء مؤكدة لم يحتسبها الحكم سيمون مارسينياك ولا حكم الفيديو لصالح سان جيرمان.

Well done to referee Szymon Marciniak who did not bow to pressure and spotted this was not a penalty! A huge call!#beINUCL #NUFC #PSG pic.twitter.com/gTXeGynvPt — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) November 28, 2023

وكانت الضربة عندما قاد أشرف حكيمي هجمة من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء ومرر الكرة لنفسه لكن مدافع نيوكاسل أنتوني غوردون عرقله بشكل واضح -دون أن يلمس الكرة مطلقا- وهو أهم اعتبار في احتساب المخالفات، إذ إن المدافع لو نجح في لعب الكرة ثم حدث الالتحام فلا توجد مخالفة أما إذا لم ينجح وحدث التحام قد يعتبره الحكم إهمالا أو تهورا أو باستخدام قوة زائدة، فيجب احتساب مخالفة أو ضربة جزاء إذا كانت داخل منطقة الجزاء.

وفي حالة التهور يمكن للحكم منح اللاعب المخالف بطاقة صفراء أو حمراء في حال استخدم قوة زائدة كما تنص المادة 12 من قانون كرة القدم (الأخطاء وسوء السلوك).