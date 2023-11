قالت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) إنه تقرر إعفاء حكم تقنية الفيديو (فار) المسؤول عن احتساب ضربة جزاء لباريس سان جيرمان الفرنسي في مواجهة نيوكاسل الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء.

وذكرت الوكالة أن توماس كفايتكوسكي، حكم تقنية الفيديو المساعد، تم استبعاده من قائمة حكام مباراة ريال سوسيداد الإسباني وريد بول سالزبورغ النمساوي في ملعب "أنويتا" اليوم الأربعاء.

وكان نيوكاسل قريبا من تحقيق الفوز على بعد دقائق قليلة من نهاية المباراة في ملعب حديقة الأمراء أمس الثلاثاء، حينما احتسب الحكم ضربة جزاء بعدما لمست الكرة ذراع تيمو ليفرامنتو مدافع نيوكاسل داخل منطقة جزائه، ليتمكن كليان مبابي من تسجيل هدف التعادل ويخطف نقطة مهمة لفريقه.

وحينما سئل إيدي هاو مدرب نيوكاسل عما إذا ما كان يشعر بالظلم، قال "نعم بالفعل لم يكن القرار الصحيح في رأيي".

وأضاف "هناك العديد من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار في تلك اللحظة، السرعة أولا، لقد كانت عملية الارتداد مختلفة تماما عما يظهر في الإعادة البطيئة، وتكون مختلفة للغاية في البث المباشر".

Still absolutely fuming about this decision.

Szymon Marciniak had been having a good game until this moment.

He was hounded by PSG players and caved in to pressure.

Shame on him and shame on VAR.#NUFC #PSGNEW pic.twitter.com/wlXLnmGDbc

— Dean Leybourne (@DeanLeybourne) November 29, 2023