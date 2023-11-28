شهدت 6 أهداف وحسمت بركلات الترجيح.. ألمانيا تقصي الأرجنتين من نصف نهائي مونديال الناشئين

صعد المنتخب الألماني إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم للناشئين تحت 17 عاما، بعدما تغلب على نظيره الأرجنتيني اليوم الثلاثاء بضربات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل 3-3 في نصف نهائي البطولة المقامة حاليا في إندونيسيا.

ويلتقي المنتخب الألماني في النهائي الفائز في المباراة الأخرى بالدور نصف النهائي بين منتخبي فرنسا ومالي في وقت لاحق اليوم.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل بهدف سجله باري برونر (9)، ليرد "التانغو" بثنائية سجلها أوغستين روبرتو (36 و45).

هدف ثاني الارجنتين pic.twitter.com/xSIO4GnEPs — krar barça (@siiiiiiii1iii) November 28, 2023

وفي الشوط الثاني، سجل المنتخب الألماني هدفين سجلهما برونر (58) وماكس مورستيد (69).

ولكن روبرتو جدد أمل المنتخب الأرجنتيني عندما أكمل ثلاثيته (هاتريك) بهدف التعادل 3-3 في الثواني الأخيرة من المباراة.

ويتصدر روبرتو قائمة هدافي البطولة بـ8 أهداف.

وظل التعادل قائما حتى صفارة النهاية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الجزاء الترجيحية التي انتهت بفوز ألمانيا 4-2.

وسجل للمنتخب الألماني إيريك دا سيلفا موريرا، وروبير رامساك، وفيصل حرشاوي، وباري برونر، بينما أهدر فين غلتش هدفا.

أما المنتخب الأرجنتيني، فقد سجل له خوان جيمينيز، وخوان فيلالبا، في حين أهدر فرانكو ماستانتونو وكلاوديو إتشيفيري التسجيل.

وتصدّرت المانيا مجموعتها بثلاثة انتصارات على المكسيك ونيوزيلندا وفنزويلا، ثم أقصت الولايات المتحدة 3-2، وإسبانيا 1-0، قبل اضافة الأرجنتين إلى لائحة ضحاياها.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب (5 من أصل 8 مباريات نهائية) أمام البرازيل (4 من 6)، وكل من غانا والمكسيك (2 من 4)، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في اسكتلندا.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي (فيفا) قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد. واختيرت اندونيسيا دولة بديلة في حزيران/يونيو الماضي.