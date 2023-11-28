سيناريوهات معقدة قد تطيح ببرشلونة من دوري الأبطال للمرة الثالثة تواليا

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا إلى الدوران الليلة بعد التوقف الدولي، وضمنت 6 فرق -حتى الآن- تأهلها إلى ثمن النهائي، وفرق أخرى اقتربت، وفئة ثالثة -مثل برشلونة- تدخل في حسابات معقدة إن لم تفز اليوم الثلاثاء.

وحجزت 6 أندية بطاقتها إلى ثمن النهائي وهي بايرن ميونخ الألماني (المجموعة الأولى) وريال مدريد الإسباني (الثالثة) وإنتر الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني (الرابعة) وحامل اللقب مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيغ الألماني (السابعة).

ولا يريد برشلونة تذكر الموسمين الماضيين عندما غادر البطولة القارية من دور المجموعات، وانتقل إلى الدوري الأوروبي، ولكن السيناريوهات تشير إلى أن مصير برشلونة بيده، ولكن عليه التعامل مع تراجع مستواه في الدوري والبطولة القارية مؤخرا.

وخسر برشلونة في الجولة الماضية من دوري الأبطال أمام شاختار الأوكراني بهدف نظيف، وانتزع تعادلا صعبا من رايو فايكانو 1-1 في الليغا، أي أن مباراة الليلة تأتي في ظروف صعبة لرجال المدرب تشافي.

وإذا كان البرسا يريد أن يتجاوز كل التعقيدات والسيناريوهات، فعليه الفوز على ضيفه بورتو الليلة يضمن له صدارة المجموعة الثامنة وإذا لم يفز الفريق الأوكراني على أنتويرب البلجيكي سيتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي للمرة الأولى بعد موسمين من الإخفاق.

ولكن في حال الخسارة أمام بورتو وفوز شاختار على أنتويرب، فيحدد الفريقان المتأهلان من المجموعة، إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات وهناك تبدأ السيناريوهات والحسابات في الجولة الأخيرة