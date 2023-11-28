رونالدو "النزيه" وصاحب "الأخلاق الرياضية" حديث عالم كرة القدم

ضرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إحدى أروع صور النزاهة واللعب النظيف في ملاعب كرة القدم، بعد أن رفض قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء له خلال مباراة فريقه النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من اللقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، سقط رونالدو داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني بعد احتكاك مع مدافع بيرسبوليس ليطلق الحكم صافرته معلنا عن ضربة جزاء للنصر.

وفور احتساب ضربة الجزاء، ركض رونالدو نحو الحكم حيث أشار إليه أنه لا وجود لضربة جزاء، وأن لاعب الفريق الإيراني لم يعرقله، وإنه تعثر خلال محاولة سيطرته على الكرة وهو ما أظهرته الإعادة التليفزيونية.

وخرج رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء بعد تعرّضه لإصابة في عنقه إثر هبوط الحارس علي رضا بيرانوند عليه وهو يحاول التقاط كرة عالية.

وبهذا التعادل السلبي، رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ليضمن صدارة المجموعة الخامسة وبطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16 قبل خوض مباراته الأخيرة في الجولة السادسة من البطولة القارية.

كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر السعودي يحصل على ركلة جزاء ولكنه يخبر الحكم بأنها ليست ركلة جزاء .. صف تصرف النجم البرتغالي بكلمة. #النصر_برسيبوليس

#دوري_أبطال_آسيا

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/mEDltbFMmJ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 27, 2023

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم لقطة رونالدو "الرائعة" حيث تغنت الجماهير العالمية بـ"أخلاق" الأسطورة البرتغالي، الذي ضرب أحد أروع الأمثلة للأخلاق الرياضية في الملاعب.

لفتة رائعة من رونالدو ودرس في الروح الرياضية 👏👏👏👏 pic.twitter.com/V60oObKqG5 — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) November 27, 2023

بعد مشاهدتي للحالة مع احترامي للأسطورة رونالدو ولحكم المباراة ولكل خبراء التحكيم إذا لم تكن هذه الحالة تستدعي ركلة جزاء فمتى تحسب،، ركلة جزاء صحيحة للنصر لم تحتسب .

pic.twitter.com/OwuoCWdDKh — عدنان جستنيه | ADNAN JASTANIA (@Adnan_Jas) November 28, 2023

ذكاء رونالدو

عشان لا يحصل على كرت أصفر ؟ pic.twitter.com/J8ov9yl5mO — سعد آل مغني (@SAADmughNi) November 27, 2023

رفض رونالدو لضربة الجزاء و رفض ماهو غير مستحق يزلزل صحف العالم و القنوات و يسلط الضوء أكثر على دوري روشن pic.twitter.com/w85gSKxmiv — توفيق الخليفة (@tawfiqsk) November 28, 2023