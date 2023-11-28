رياضة

رونالدو "النزيه" وصاحب "الأخلاق الرياضية" حديث عالم كرة القدم

رونالدو يشير للحكم أن لا وجود لضربة جزاء ولاعب الفريق الإيراني لم يعرقله (الفرنسية)
28/11/2023

ضرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إحدى أروع صور النزاهة واللعب النظيف في ملاعب كرة القدم، بعد أن رفض قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء له خلال مباراة فريقه النصر السعودي أمام بيرسبوليس الإيراني في دوري أبطال آسيا، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

وفي الدقيقة الثانية من اللقاء ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا اليوم الاثنين، سقط رونالدو داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني بعد احتكاك مع مدافع بيرسبوليس ليطلق الحكم صافرته معلنا عن ضربة جزاء للنصر.

وفور احتساب ضربة الجزاء، ركض رونالدو نحو الحكم حيث أشار إليه أنه لا وجود لضربة جزاء، وأن لاعب الفريق الإيراني لم يعرقله، وإنه تعثر خلال محاولة سيطرته على الكرة وهو ما أظهرته الإعادة التليفزيونية.

وخرج رونالدو، هداف ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، قبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء بعد تعرّضه لإصابة في عنقه إثر هبوط الحارس علي رضا بيرانوند عليه وهو يحاول التقاط كرة عالية.

وبهذا التعادل السلبي، رفع النصر رصيده إلى 13 نقطة من 5 مباريات، ليضمن صدارة المجموعة الخامسة وبطاقة التأهل المباشرة إلى دور الـ16 قبل خوض مباراته الأخيرة في الجولة السادسة من البطولة القارية.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي حول العالم لقطة رونالدو "الرائعة" حيث تغنت الجماهير العالمية بـ"أخلاق" الأسطورة البرتغالي، الذي ضرب أحد أروع الأمثلة للأخلاق الرياضية في الملاعب.

 

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات