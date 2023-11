رجال المباريات النهائية بدوري أبطال أوروبا في القرن الـ21

منذ بداية القرن الـ21، كان هناك 24 نهائيا لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ونسلط الضوء على أبرز اللاعبين الـ24 الذين فازوا بجائزة رجل المباراة في هذه النهائيات المثيرة.

موقع "غيف مي سبورت" البريطاني يسلط الضوء على 13 منهم، وماذا فعلوا لتحقيق هذا المجد، وتقييم أداء كل لاعب من أصل 10 درجات.

ويبدو أداء ميسي المذهل -الذي أهله للحصول على العلامة النهائية 10/10 مع برشلونة في انتصاره على مانشستر يونايتد عام 2011- جعله يُصنف أفضل لاعب فائز برجل المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا على الإطلاق.

Lionel Messi Vs. Manchester United. 28/5/2011.

Barcelona arrasaba a los de Sir Alex Ferguson ante 87.695 personas presentes en Wembley. 3-1 para los de Pep. Exhibición total de fútbol de un Messi de 23 años que se llevó todas las miradas.

ويتم اختيار رجل المباراة بناء على اعتبارات رئيسية، مثل الأهداف المسجلة والتمريرات الحاسمة والشباك النظيفة للاعبين المدافعين، بالإضافة إلى مدى تأثير الأداء الإجمالي على النتيجة النهائية للمباراة.

زين الدين زيدان، ريال مدريد 2–1 باير ليفركوزن– 2001-2002 (التقييم 10/9)

تقدم ريال مدريد عن طريق راؤول، لكن مدافع باير ليفركوزن لوسيو سجل هدف التعادل 1-1.

وفي الدقيقة 45، تم تمرير كرة عرضية عالية استقبلها زيدان بشكل مثالي بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى (الأضعف) مما جعل الهدف أكثر خصوصية للنجم الفرنسي السابق.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد 2–1، وتوج النادي الملكي باللقب التاسع في تاريخه.

Football Archives Breathtakingly beautiful Goal

Zinedine Yazid Zidane 2001-2002 UEFA CL FINAL

ستيفن جيرارد، ليفربول 3-3 ميلان (3-2 ركلات الترجيح)– 2004-2005 (التقييم 10/9)

تقدم ميلان بسرعة 3-0، لكنه استسلم تماما عندما نجح ليفربول في إدراك التعادل، ثم فاز بركلات الترجيح.

ومع ذلك، لم تكن هذه العودة ممكنة لولا الروح القتالية لجيرارد الذي سجل الهدف الأول للريدز، وحصل أيضا على ركلة الجزاء التي أدت إلى هدف التعادل.

Steven Gerrard's Goal vs AC Milan in the 2005 Champions League Final has been nominated as Liverpool's Greatest Goal

تشافي هيرنانديز، برشلونة 2-0 مانشستر يونايتد– 2008-2009 (التقييم 10/9)

فرض هيمنته المطلقة على هذه المباراة بسيطرته على منطقة وسط الملعب، ومرر كرة عرضية مثالية داخل منطقة الجزاء سجل منها ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة.

ومنعت سيطرة تشافي وتمريراته الدقيقة المنافس يونايتد من العودة إلى المباراة والاستسلام للهزيمة.

Xavi Hernandez x Iniesta performance at the 2009 UCL final. Barcelona 2-0 Manchester United.

دييغو ميليتو، إنتر ميلان 2-0 بايرن ميونخ– 2009-2010 (التقييم 10/8)

سجل المهاجم هدفين رائعين سمحا بتتويج إنتر بدوري الأبطال، كما سجل أيضا هدف الفوز في نهائي كأس إيطاليا وسجل 22 هدفا في الدوري الإيطالي ليحقق ثلاثية لا تُنسى.

ليونيل ميسي، برشلونة 3-1 مانشستر يونايتد – 2010-2011 (التقييم 10/10)

قدم ميسي أحد أكثر العروض الهجومية إنجازًا التي يمكن أن تراها على الإطلاق، كما أحرز الهدف الثاني في المباراة لينال العلامة الكاملة.

The UEFA Championship 2011 final was a memorable showdown, showcasing the prowess of both Barcelona and Manchester United. Barcelona left an indelible mark with their mesmerizing tiki-taka style, controlling the game and crafting enchanting combinations. Messi and Xavi displayed…

ديدييه دروغبا، تشلسي 1-1 بايرن ميونخ (4-3 بركلات الترجيح)– 2011-2012 (التقييم 10/7.5)

لم يكن لدروغبا تأثير كبير على المباراة، لكنه برز في الدقيقة 88 عندما كان فريقه في أمس الحاجة إليه لإحراز هدف التعادل وتحقيق أول لقب دوري أبطال أوروبا للبلوز بعد حسم ركلات الترجيح.

آريين روبن، بايرن ميونخ 2-1 بوروسيا دورتموند– 2012-2013 (التقييم 10/8)

كانت النتيجة تشير إلى التعادل 1-1 عندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة.

صنع روبن لحظة مهمة في المباراة في الدقيقة 89، حين قام فرانك ريبيري بإرجاع الكرة إلى الخلف، مما سمح لروبن بالانطلاق متجاوزا عددا من المدافعين برشاقة قبل أن يسدد الكرة في شباك دورتموند.

OTD in 2013: Bayern Munich beat Borussia Dortmund 2-1 in the #ChampionsLeague Final at Wembley, thanks to this last minute goal from Arjen Robben.

أنخيل دي ماريا، ريال مدريد 4-1 أتلتيكو مدريد– 2013-2014 (التقييم 10/8)

كان أتلتيكو مدريد متقدمًا 1-صفر حتى الدقيقة 93، ثم خسر المباراة 4-1 بعد التمديد.

على الرغم من أن دي ماريا لم يسجل اسمه في قائمة الهدافين، فإن الجميع اتفقوا على أنه أفضل لاعب على أرض الملعب بفضل تألقه الكبير خلال المباراة.

كريستيانو رونالدو، ريال مدريد 4-1 يوفنتوس– 2016-2017 (التقييم 10/7.5)

لم يتم اختياره في النهائيات الأربعة السابقة كأفضل لاعب في المباراة. ولكن ضد يوفنتوس، كان هذا هو وقته للتألق حقا.

سجل هدفين، ليحقق الريال فوزا ساحقا بنتيجة 4-1 على منافسه الإيطالي.

Finale 2016/2017 : Real Madrid-Juventus 4-1

Le Real semble invincible. Malgré une grosse première mi-temps de la Juve, les hommes de ZZ prennent les choses en main et accélèrent en seconde mi-temps. Encore une fois, Cristiano Ronaldo.

غاريث بيل، ريال مدريد 3-1 ليفربول– 2017-2018 (التقييم 10/8)

يتذكر كثيرون الخطأين الفادحين اللذين ارتكبهما حارس ليفربول لوريس كاريوس، لكن هذه الأخطاء ينبغي ألا تصرف الانتباه عن العرض الرائع الذي قدمه غاريث بيل عندما دخل بديلا ومنح التقدم للريال بتسجيل أحد أجمل الأهداف في البطولة.

Champion league final 2018 Real Madrid 3 – 1 Liverpool

When Gareth Bale scored his first goal

نغولو كانتي، مانشستر سيتي 0-1 تشلسي– 2020-2021 (التقييم 10/8)

كان نغولو كانتي لا يكل في عمله الدفاعي، إذ غطى كل جزء من الملعب لمنع السيتي من الهجوم بتماسكه المعتاد. سجل كاي هافيرتز هدف الفوز في اليوم، ولكن لم يكن هناك شك في هوية رجل المباراة، فلقد كان الفرنسي استثنائيا طوال المباراة.

Lo de N'Golo Kanté cuando se empezó a partir el bacalao… 27/04/2021 Madrid 1-1 Chelsea: N'GOLO KANTÉ MAN OF THE MATCH 05/05/2021 Chelsea 2-0 Madrid: N'GOLO KANTÉ MAN OF THE MATCH 29/05/2021 Manchester City 0-1 Chelsea: N'GOLO KANTÉ MAN OF THE MATCH

تيبو كورتوا، ليفربول 0-1 ريال مدريد– 2021-2022 (التقييم 10/9)

حافظ ريال مدريد على تقدمه 1-0 بفضل حارس المرمى البلجيكي الذي تصدى لعدد أكبر من الكرات من أي شخص آخر في النهائيات.

El portero belga Thibaut Courtois se ha llevado el título del mejor jugador de la final de la Champions, disputada este sábado en el Stade de France entre el Liverpool y el Real Madrid, que se coronó por 14.ª vez en ese torneo al vencer 0-1.

رودري، مانشستر سيتي 1-0 إنتر ميلان– 2022-2023 (التقييم 10/7.5)

بدأ الإسباني من وسط الملعب وعزز مكانته بصفته واحدا من أفضل لاعبي كرة القدم من خلال عرض مهيمن في مباراة متقاربة المستوى حسمها لسيتي بهدف رائع.