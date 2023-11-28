رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: نملك تطبيق حلّ الدولتين بين الفلسطينيين والإسرائيليين

تملك اللجنة الأولمبية الدولية "ميزة" تطبيق "حلّ الدولتين" منذ فترة طويلة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ما يسمح لها بإجراء "اتصالات مباشرة" مع الطرفين، بحسب ما أعلن الثلاثاء رئيسها الألماني توماس باخ.

وقال باخ، خلال قمة جمعت في باريس المدن المضيفة السابقة للألعاب الأولمبية، "فيما يتعلّق بموضوع فلسطين-إسرائيل، نملك ميزة خاصة، لأن لدينا في الحركة الأولمبية ما يُسمّى بالعالم السياسي بحلّ الدولتين".

وأضاف باخ الموجود في العاصمة الفرنسية قبل 8 أشهر من استضافتها الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024) "نتمتع بهذا الأمر منذ فترة طويلة، مع لجنتين أولمبيتين وطنيتين، تتعايشان بسلام على مدى عقود".

واعترفت اللجنة الأولمبية الدولية بنظيرتها الفلسطينية في سبتمبر/أيلول 1993، في أعقاب الاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية في واشنطن.

تابع باخ "يتيح لنا هذا الوضع بالتحدّث مع الطرفين"، مشيرا إلى أن لجنته تملك "اتصالات مباشرة" مع الحركتين الأولمبيتين الوطنيتين.

وفي أولمبياد طوكيو صيف 2021، شارك 5 رياضيين تحت العلم الفلسطيني.

وأعاد رئيس الأولمبية الدولية تأكيد موقف لجنته في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت مُدّدت الهدنة لـ48 ساعة للسماح بالإفراج عن مزيد من الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين وإيصال المساعدات إلى القطاع.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على المدنيين والمدارس والمستشفيات بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلفت نحو 15 ألف شهيد، بينهم أكثر من 6 آلاف طفل، فضلا عن 36 ألف مصاب، و7 آلاف مفقود.