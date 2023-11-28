الأندية الألمانية توفر لجماهير الفرق الزائرة أرخص تذاكر للمباريات بأبطال أوروبا

قالت الرابطة الأوروبية لمشجعي كرة القدم -اليوم الثلاثاء- إن الأندية الألمانية توفر لجماهير الفرق الزائرة أرخص شريحة من التذاكر للمباريات في دوري أبطال أوروبا، في الوقت الذي تطرح في أسكتلندا الشريحة الأعلى من التذاكر.

وبمتوسط 15 يورو (16.50 دولارا) للتذكرة، قدم باير ليفركوزن الألماني أرخص تذكرة لجماهير الفرق الزائرة في النسخة الماضية من دوري الأبطال، يليه دينامو زغرب الكرواتي ثم لايبزغ الألماني ثم بوروسيا دورتموند الألماني ثم أينتراخت فرانكفورت الألماني.

وجرى جمع البيانات مباشرة من الجماهير الزائرة، وأظهر استطلاع رأي أن فريقا غلاسكو رينغرز وسيلتك الأسكتلنديين قدما أعلى شريحة من التذاكر لجماهير الفرق الزائرة، بقيمة 70 يورو وهو الحد الأقصى لقيمة التذاكر المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبلغ متوسط سعر التذكرة لجماهير الفرق الزائرة في النسخة الماضية لدوري الأبطال 47 يورو.