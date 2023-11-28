رياضة

أكثر 20 لاعبا تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم

FILE PHOTO: FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France
ميسي قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر (رويترز)
28/11/2023-|آخر تحديث: 28/11/202308:55 م (بتوقيت مكة المكرمة)

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على أكثر 20 لاعبا فازوا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، وكان كلهم تقريبا من نجوم اللعبة في القرن الـ 21.

ويحتل المركز الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسب تصنيف صحيفة (سبورت) الإسبانية، وانفرد بالصدارة هذا العام بعد قيادته فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي للفوز بكأس الدوريين الأميركي والمكسيكي هذا الموسم.

ميسي حصد أول ألقابه مع إنتر ميامي
ميسي حصد أول ألقابه مع إنتر ميامي بالفوز بكأس الدوريين الأميركي والمكسيكي (الفرنسية)

وكان ميسي قد عادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي داني ألفيش، عندما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

ويمتلك النجم الأرجنتيني فرصة زيادة ألقابه والابتعاد بالصدارة خاصة وأن ألفيش انتهت مسيرته تقريبا بعد اتهامه بالاغتصاب ومطالبة الادعاء الإسباني بسجنه 9 سنوات.

وفيما يلي قائمة أكثر 20 نجما تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم:

  • 1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (44 لقبًا)
  • 2. البرازيلي داني ألفيش (43 لقبًا)
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 07: Dani Alves of Brazil celebrates with the trophy and his teammates after winning the Copa America Brazil 2019 Final match between Brazil and Peru at Maracana Stadium on July 07, 2019 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)
ألفيش يرفع كأس بطولة كوبا أميركا التي توج بها مع منتخب البرازيل عام 2019 (غيتي)
  • 3. الإسباني أندريس إنييستا (38 لقبًا)
  • 4. البرازيلي ماكسويل (37 لقبًا)
  • 5. الويلزي ريان غيغز (36 لقبًا)
  • 6. الإسباني جيرارد بيكيه (35 لقبًا)
  • 7. الأسكتلندي كيني دالغليش (35 لقبا)
  • 8. الإسباني سيرجيو بوسكيتس، 34 لقبًا
  • 9. الحارس البرتغالي فيتور بايا (34 لقبًا)
  • 10. الإسباني تشافي هيرنانديز، 34 لقبًا
  • 11. البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 لقبًا)
رونالدو حقق نجاحات مبهرة في دوري أبطال أوروبا
رونالدو فاز مع ريال مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا 4 مرات آخرها عام 2018 (رويترز)
  • 12. الألماني مانويل نوير (33 لقبًا)
  • 13. الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون (33 لقبًا)
  • 14. الألماني توماس مولر (33 لقبًا)
  • 15. الهولندي آريين روبن (32 لقبًا)
  • 16. السويدي إبراهيموفيتش (32 لقبًا)
  • 17. الفرنسي كريم بنزيمة (32 لقبًا)
  • 18. الإيطالي ماركو فيراتي (27 لقبًا)
  • 19. الإنجليزي بول سكولز (26 لقبًا)
  • 20. البرازيلي مارسيلو (25 لقبًا)
    ألقاب مارسيلو مع ريال مدريد (مواقع التواصل)
    ألقاب مارسيلو (يمين) مع فريق ريال مدريد الإسباني (مواقع التواصل)

 

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسبانية