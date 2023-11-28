أكثر 20 لاعبا تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم

سلطت صحيفة إسبانية الضوء على أكثر 20 لاعبا فازوا بالبطولات في تاريخ كرة القدم، وكان كلهم تقريبا من نجوم اللعبة في القرن الـ 21.

ويحتل المركز الأول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حسب تصنيف صحيفة (سبورت) الإسبانية، وانفرد بالصدارة هذا العام بعد قيادته فريقه الجديد إنتر ميامي الأميركي للفوز بكأس الدوريين الأميركي والمكسيكي هذا الموسم.

وكان ميسي قد عادل الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي داني ألفيش، عندما قاد منتخب الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

ويمتلك النجم الأرجنتيني فرصة زيادة ألقابه والابتعاد بالصدارة خاصة وأن ألفيش انتهت مسيرته تقريبا بعد اتهامه بالاغتصاب ومطالبة الادعاء الإسباني بسجنه 9 سنوات.

وفيما يلي قائمة أكثر 20 نجما تتويجا بالبطولات في تاريخ كرة القدم:

1. الأرجنتيني ليونيل ميسي (44 لقبًا)

2. البرازيلي داني ألفيش (43 لقبًا)

3. الإسباني أندريس إنييستا (38 لقبًا)

4. البرازيلي ماكسويل (37 لقبًا)

5. الويلزي ريان غيغز (36 لقبًا)

6. الإسباني جيرارد بيكيه (35 لقبًا)

7. الأسكتلندي كيني دالغليش (35 لقبا)

8. الإسباني سيرجيو بوسكيتس، 34 لقبًا

9. الحارس البرتغالي فيتور بايا (34 لقبًا)

10. الإسباني تشافي هيرنانديز، 34 لقبًا

11. البرتغالي كريستيانو رونالدو (33 لقبًا)