موسم خرافي محليا وقاريا لباير ليفركوزن بقياد تشابي ألونسو

بفوز جديد على فيردر بريمن وبثلاثية نظيفة، استعاد باير ليفركوزن -السبت الماضي- صدارة الدوري الألماني لكرة القدم من منافسه بايرن ميونخ مؤكدا بذلك مسيرته الخرافية هذا الموسم محليا وأوروبيا تحت قيادة المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وسجل ليفركوزن تحت قيادة تشابي، فوزه الثامن على التوالي في البوندسليغا مقابل تعادل وحيد طوال الموسم، ويبقى رفقة بايرن ميونخ الفريقين اللذين لم يتعرضا لأي هزيمة حتى الآن.

ورفع ليفركوزن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه الفريق البافاري الذي تغلب بصعوبة على مضيفه كولن 1- صفر يوم الجمعة الماضي.

وليس فقط في البوندسليغا، فليفركوزن ينافس على 3 جبهات، فالفريق يسير ليفركوزن بخطى ثابتة أيضا في الدوري الأوروبي حيث حقق الفوز في جميع المباريات الأربع التي خاضها في دور المجموعات، ويتصدر مجموعته في البطولة القارية، إلى جانب تأهله إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا.

وتظهر الأرقام أن اللاعب السابق لليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، يقدم موسما خرافيا من حيث الأداء والنتائج مع الفريق الألماني: