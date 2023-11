مهّد الطريق لفوز الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.. قصة هدف ميسي التاريخي أمام المكسيك

كما أصبح مونديال قطر عالقا في الأذهان بأنه كان الأفضل في التاريخ والأول على أرض عربية يبقى هدف ليونيل ميسي بمرمى المكسيك راسخا في ذاكرة عشاق الكرة بأنه الهدف الذي فتح الباب للأرجنتين للتتويج باللقب.

فبعد مباراة مخيبة للآمال أمام السعودية انتهت بخسارة مدوية 2-1 لمنتخب "التانغو" بقيادة ميسي ازدادت الضغوط على منتخب الأرجنتين الذي كان قبل البطولة أحد المرشحين الجديين للفوز بالمونديال القطري.

دخل رفقاء ميسي إلى أرض ميدان ملعب "لوسيل" بمعنويات مهزوزة، وبدا الضغط واضحا على الأرجنتين بعد الخسارة أمام السعودية، إذ كانت ستودع البطولة بشكل رسمي في حال خسارتها أمام المكسيك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ولم يشكل ميسي أي خطورة على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

استمر أداء لاعبي الأرجنتين المتواضع حتى الدقيقة الـ64 حين مرر أنخيل دي ماريا الكرة إلى "البولغا" ويتخذ القرار في تسديد كرة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تهز شباك الحارس المكسيكي أوتشوا، وبعدها انفجر ملعب لوسيل بفرحة الجماهير الأرجنتينية، وسط احتفال جنوني من لاعبي "التانغو".

The team was down….stepped up and revived the hopes of millions.

Why he’s the GOAT! #ArgentinavsMexico #FIFAWorldCup #Messi𓃵 pic.twitter.com/sL8dAvar75

— iQue (@i_quarri) November 26, 2023