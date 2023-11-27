مهّد الطريق لفوز الأرجنتين بلقب مونديال قطر 2022.. قصة هدف ميسي التاريخي أمام المكسيك

كما أصبح مونديال قطر عالقا في الأذهان بأنه كان الأفضل في التاريخ والأول على أرض عربية يبقى هدف ليونيل ميسي بمرمى المكسيك راسخا في ذاكرة عشاق الكرة بأنه الهدف الذي فتح الباب للأرجنتين للتتويج باللقب.

فبعد مباراة مخيبة للآمال أمام السعودية انتهت بخسارة مدوية 2-1 لمنتخب "التانغو" بقيادة ميسي ازدادت الضغوط على منتخب الأرجنتين الذي كان قبل البطولة أحد المرشحين الجديين للفوز بالمونديال القطري.

دخل رفقاء ميسي إلى أرض ميدان ملعب "لوسيل" بمعنويات مهزوزة، وبدا الضغط واضحا على الأرجنتين بعد الخسارة أمام السعودية، إذ كانت ستودع البطولة بشكل رسمي في حال خسارتها أمام المكسيك.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين، ولم يشكل ميسي أي خطورة على مدار الـ45 دقيقة الأولى.

استمر أداء لاعبي الأرجنتين المتواضع حتى الدقيقة الـ64 حين مرر أنخيل دي ماريا الكرة إلى "البولغا" ويتخذ القرار في تسديد كرة صاروخية زاحفة من خارج منطقة الجزاء تهز شباك الحارس المكسيكي أوتشوا، وبعدها انفجر ملعب لوسيل بفرحة الجماهير الأرجنتينية، وسط احتفال جنوني من لاعبي "التانغو".

الخوف والقلق الأرجنتيني تلاشيا في الدقيقة الـ87 عندما نجح ليونيل ميسي في صناعة الهدف الثاني الذي سجله اللاعب البديل إنزو فيرنانديز إثر تصويبة مقوسة مذهلة من داخل منطقة الجزاء عانقت المقص الأيسر للحارس أوتشوا.

وبهذه النتيجة تقدمت الأرجنتين إلى المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة عن بولندا المتصدرة، لتتقدم على السعودية الثالثة بفارق الأهداف.

ويعود الفضل لهدف ميسي في تحرير وإنعاش الأرجنتين في التأهل إلى ثمن النهائي بفوزها على المكسيك 2-0 وتمهيد الطريق أمام البرغوث وزملائه لمواصلة انتصاراتهم حتى بلوغ النهائي والفوز على فرنسا بركلات الترجيح والتتويج بكأس العالم 2022.

🎥 | بابلو إيمار متأثراً في الدكة. pic.twitter.com/aJhQqMX7Pp — بلاد الفضة فيديو 🎥. (@ViaARG) November 26, 2022

وتداول عشاق المنتخب الأرجنتيني فيديو للحديث الذي دار بين سكالوني وبابلو إيمار على دكة البدلاء عقب تسجيل ليونيل ميسي هدف التقدم على المكسيك وإلى أي مدى كان التأثر واضحا على إيمار الذي كاد أن يجهش بالبكاء من شدة الضغط العصبي والنفسي الملقى على الجهاز الفني.