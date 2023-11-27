محمد صلاح يتصدر قائمة أعلى الرواتب في ليفربول

يعد نادي ليفربول الإنجليزي أحد أغنى أندية كرة القدم في العالم، وهذا ينعكس على رواتب لاعبيه، الذين يحصلون على أجور سنوية عالية تتضمن (الراتب والمكافآت والرعاية).

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية عن أعلى 15 راتبا بين لاعبي "الريدز" في موسم 2023-2024، ويحلق النجم المصري محمد صلاح وحيدا على رأس القائمة، متقدما على نجوم آخرين مثل فيرجل فان دايك وتياغو ألكانتارا وترينت ألكسندر أرنولد.

وكان المهاجم الدولي المصري وقع عقدا جديدا في يونيو/حزيران عام 2023، يربطه بليفربول حتى عام 2025.

ويحصل صلاح هداف ليفربول، على راتب سنوي يقدر بحوالي 21 مليون يورو، بينما يبلغ راتبه الأسبوعي 390 ألف يورو.

وبهذا الراتب السنوي الكبير، يعد صلاح ثالث أعلى لاعب أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نجمي مانشستر سيتي، البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إيرلينغ هالاند، بإجمالي 24 مليون يورو و22.5 مليون يورو سنويا على التوالي.

وجاءت رواتب لاعبي ليفربول لموسم 2023-2024 على النحو التالي: