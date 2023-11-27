أغلى 15 لاعبا إسبانيا لم يلعبوا دقيقة واحدة في الليغا
ينتشر اللاعبون الإسبان في مختلف الدوريات الأوروبية والعالمية لكرة القدم، وفي الغالب ينتقل هؤلاء إلى ملاعب العالم بعد تجربة احترافية مع أنديتهم في الدوري الإسباني (الليغا).
لكن هذه القاعدة، يبدو أنها لا تنطبق على إسبانيين آخرين ممن انتقلوا إلى أندية أخرى خارج إسبانيا دون أن يلعبوا دقيقة واحدة في الليغا، ومع ذلك يشع نجمهم وترتفع قيمتهم السوقية.
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وخاض أغلب هؤلاء اللاعبين تجارب مع فرق الناشئين أوالرديف في برشلونة وإشبيلية وسيلتا فيغو وفالنسيا وليفانتي وملقا وبلد الوليد.
🚨 Understand Arsenal have decided to seal David Raya deal in 2024 — it’s all guaranteed as buy option clause will be triggered for £27m.
Raya already signed potential long-term contract as #AFC player for June 2024 — all done. 🔴⚪️
Brentford accepted this structure due to FFP. pic.twitter.com/59eBNip3iK
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 23, 2023
ووفقا لموقع (ترانسفير ماركت) الألماني المتخصص في انتقالات اللاعبين، فهناك 15 لاعبا إسبانيا لم يسبق لهم اللعب في الليغا، ومع ذلك نجحوا في جذب انتباه الفرق الأجنبية وتعاقدوا معهم بصفقات عالية.
ونرصد 15 لاعبا إسبانيا هم الأغلى من حيث القيمة السوقية كالتالي:
- أدريان بير نابي (لاعب وسط بارما الإيطالي): القيمة السوقية 5.5 ملايين يورو
- بيدرو شيريفيلا (لاعب وسط نانت الفرنسي): 6 ملايين يورو
- بيب بيال (مهاجم أولمبياكوس اليوناني): 6 ملايين يورو
- خوان غونزاليس (لاعب وسط ليتشي الإيطالي): 6 ملايين يورو
- هيوغو بيانكو (مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي): 6 ملايين يورو
- ألفارو فلداغلو (لاعب وسط كلوب أميركا المكسيكي): 7 ملايين يورو
- توني مارتينيز (مهاجم بورتو البرتغالي): 7 ملايين يورو
- خوان لاريوس (مدافع ساوثهامبتون الإنجليزي): 7 ملايين يورو
- إيفان جيم (لاعب وسط بورتو البرتغالي): 10 ملايين يورو
- أنجيلينو (مدافع غلطة سراي التركي): 11 مليون يورو
- ستيفان باجسيتيش (لاعب وسط ليفربول الإنجليزي): 13 مليون يورو
- أليخاندرو غريمالدو (مدافع باير ليفركوزن الألماني): 25 مليون يورو
- روبرت سانشيز (حارس مرمى تشلسي الإنجليزي): 28 مليون يورو
- دافيد رايا (حارس مرمى أرسنال الإنجليزي): 32 مليون يورو
- داني أولمو (لايبزيغ الألماني): 50 مليون يورو