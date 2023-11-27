شاهد.. السد يعود بفوز ثمين من الشارقة وناساف ينهي آمال الفيصلي بأبطال آسيا

أنعش فريق السد القطري آماله في مواصلة مشواره بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد فوزه 2-صفر على مضيفه الشارقة الإماراتي اليوم الاثنين، في حين أنهى ناساف الأوزبكي آمال الفيصلي الأردني بفوزه عليه 3-1.

ورفع فريق المدرب وسام رزق رصيده إلى 7 نقاط متأخرا بنقطة واحدة عن الشارقة الذي تراجع للمركز الثاني خلف ناساف متصدر المجموعة الثانية وله 10 نقاط ويتذيل الفيصلي الترتيب وله 3 نقاط.

منح غونزالو بلاتا التقدم للسد في الدقيقة التاسعة وعزز بغداد بونجاح تقدم الفريق الزائر بعد ساعة من اللعب.

وبدأ السد المباراة بهجوم قوي مما أسفر عن تقدمه بهدف مبكر بعد هجمة مرتدة قادها أكرم عفيف الذي أطلق تسديدة من حافة منطقة الجزاء تصدى لها الحارس درويش بن حبيب ليتابعها بلاتا في المرمى.

وكاد الشارقة أن يتعادل بالنيران الصديقة بعدما أخطأ المدافع بيدرو ميجل في إبعاد تمريرة عرضية من ركلة حرة لكن الحارس مشعل برشم أبعد الكرة إلى ركلة ركنية قبل عبور خط المرمى في الدقيقة 26.

ومع بداية الشوط الثاني واصل السد سيطرته وأرسل ميجل تمريرة عرضية استغلها بونجاح وحولها بضربة رأس في الشباك.

وحرم الحارس برشم صاحب الأرض من تقليص الفارق وتصدى لتسديدة كايو من مدى قريب قبل 10 دقائق من النهاية.

ويستضيف السد منافسه ناساف في الجولة المقبلة ويحل الشارقة ضيفا على الفيصلي.

ناساف ينهي آمال الفيصلي

وفي مباراة أخرى بالمجموعة، سجل ناساف الأوزبكي هدفين في 3 دقائق ليعوض تأخره بهدف ويفوز 3-1 على ضيفه الفيصلي الأردني.

وسجل الفريق الأردني أولا عن طريق رزق بني هاني قبل نهاية الشوط الأول لكن الفريق الأوزبكي قلب الطاولة في الشوط الثاني بـ3 أهداف في 21 دقيقة.

وكاد أوبيك بوزوروف أن يفتتح التسجيل لأصحاب الأرض في أول نصف ساعة قبل أن يتدخل المدافع أنس بني ياسين وينقذ الكرة بطريقة رائعة قبل وصولها لمرمى الفيصلي.

وأهدر عارف الحاج لاعب الضيوف فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة الـ32 بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها ارتطمت بالقائم.

وافتتح رزق بني هاني التسجيل للفريق الأردني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع بعدما تلقى تمريرة من حسام أبو الدهب لينطلق نحو المرمى ويراوغ حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وبعد 3 دقائق من انطلاق الشوط الثاني أدرك البرازيلي ماتيوس هدف التعادل لأصحاب الأرض، قبل أن يضيف زافارمرد عبد الرحماتوف الهدف الثاني بعدها بـ3 دقائق من تسديدة قوية.

وكاد أمين الشناينة أن يعدل النتيجة في الدقيقة 63 بعد عرضية من نزار رشدان ارتقى لها الشناينة بضربة رأس مرت قريبة للغاية من المرمى.

وأنهى ماركو ستايفيتش آمال الفيصلي في العودة بتسجيل الهدف الثالث بتسديدة رائعة من كرة ثابتة سكنت شباك الحارس نور بني عطية.

ويتقدم متصدرو المجموعات العشر إلى الدور التالي مع أفضل 3 فرق في المركز الثاني من كل قسم من القسمين الغربي والشرقي.