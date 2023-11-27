شاهد.. الاتحاد السعودي يتأهل لثمن نهائي أبطال آسيا ورونالدو يرفض ضربة جزاء لصالحه

تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما سجل عبد الرزاق حمد الله هدفين خلال 4 دقائق في الشوط الأول ليفوز 2-‭‭1‬‬ على مضيفه (إيه جي إم كيه) الأوزبكي اليوم الاثنين.

ووصل فريق المدرب مارسيلو غاياردو إلى 12 نقطة في المجموعة الثالثة ليضمن العبور إلى أدوار خروج المغلوب قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

وافتتح حمد الله أهداف الاتحاد بعد نصف ساعة من اللعب وجعل النتيجة 2-صفر في الدقيقة 34. وسجل مارتن بواكي هدف صاحب الأرض الوحيد قبل 12 دقيقة من النهاية.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وحاول كريم بنزيمة مرتين، لكن تسديداته افتقرت إلى الدقة قبل أن يصوب زميله صالح العمري فوق العارضة من مدى قريب في منتصف الشوط الأول.

ومن انطلاقة نحو المرمى، سدد المهاجم المغربي تسديدة منخفضة من الزاوية الضيقة مرت بين قدمي الحارس فاليجون رحيموف.

وسريعا، سجل الاتحاد الهدف الثاني بعدما أرسل مهند الشنقيطي تمريرة منخفضة حولها حمد الله إلى الشباك من لمسة واحدة.

وأطلق باختيوريون كاسميوف تسديدة من مدى بعيد تصدى لها حارس الاتحاد عبد الله المعيوف قرب نهاية الشوط الأول قبل أن يسيطر على تصويبة سنجر تورسونوف بعد الاستراحة.

ورغم سيطرة الاتحاد، فإن تورسونوف سدد كرة منخفضة مرت من أمام المعيوف وحولها بواكي إلى الشباك ليقلص الفارق.

وأهدر حسن كادش فرصة كبرى للاتحاد قبل أن يطلق الحكم صفارة النهاية.

وظل "إيه جي إم كيه" متذيلا للمجموعة بلا أي نقطة.

رونالدو يرفض ضربة جزاء لصالحه

وفي المجموعة الخامسة، تأهل النصر السعودي -المتصدر للمجموعة برصيد 13 نقطة إلى الدور ثمن النهائي لأبطال آسيا، وذلك رغم تعادله السلبي مع بيروزي الإيراني صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

وشهدت المباراة واقعة نادرة في الملاعب بطلها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (هداف النصر) الذي احتسب له الحكم ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من المباراة، لكنه رفضها.

وفي أثناء صراع على الكرة داخل منطقة جزاء بيروزي، سقط رونالدو على الأرض ليحتسب الحكم دون تردد ضربة جزاء لصالح النصر وسط اعتراض اللاعبين، لكن المفاجأة أن النجم البرتغالي ذهب إلى الحكم، وقال له إنها ليست ضربة جزاء، ليقرر الأخير إلغاءها بعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد.

كريستيانو رونالدو هداف نادي النصر السعودي يحصل على ركلة جزاء ولكنه يخبر الحكم بأنها ليست ركلة جزاء .. صف تصرف النجم البرتغالي بكلمة. #النصر_برسيبوليس

#دوري_أبطال_آسيا

#قنوات_الكاس pic.twitter.com/mEDltbFMmJ — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 27, 2023

كما شهدت المباراة، استبدال رونالدو للإصابة قبل 4 أيام من مواجهة الهلال في قمة الدوري السعودي للمحترفين.

وبدا رونالدو متألما بعد اصطدام قوي بالحارس علي رضا بیرانوند مطلع الشوط الثاني، ورغم استكماله المباراة بشكل طبيعي فإنه أشار لمدربه للتغيير في الدقيقة 77 ليتم استبداله بمحمد مران.

ولعب النصر بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 17 بعد طرد علي لاجامي مدافع الفريق بعد تدخل قوي في وسط الملعب على ميلاد سارلاك.

واضطر المدرب لويس كاسترو لإجراء تغيير مبكر بعد الطرد بإشراك المدافع محمد آل فتيل بدلا من سامي النجعي.

وألغى الحكم هدفا للضيوف في الدقيقة 52 بسبب التسلل على شهاب زاهدي الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسددها في الشباك.

فوز الدحيل القطري

وفي المجموعة الخامسة أيضا، سجل مهاجم كينيا مايكل أولونغا هدفين في الشوط الثاني ليقود الدحيل للفوز 2-صفر على ضيفه الاستقلال من طاجيكستان ليحقق الفريق القطري انتصاره الأول في دور المجموعات بأبطال آسيا.

ورفع فريق المدرب كريستوف غالتييه رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، بفارق 8 نقاط عن النصر المتصدر.

ولعب الدحيل بـ10 لاعبين بعد طرد المدافع روبن سيميدو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة بعد إعاقة لاعب الضيوف في أثناء انطلاقه نحو المرمى.

ويختتم الدحيل مباريات دور المجموعات خارج ملعبه بمواجهة بيروزي، بينما يستضيف الاستقلال نظيره النصر.