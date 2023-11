بعد "هدف العمر".. الأرجنتيني غارناتشو موهبة تطبخ على نار هادئة لخلافة رونالدو

قال إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن الهدف المذهل الذي سجله لاعبه أليخاندرو غارناتشو -أمس الأحد- قد يكون هدف الموسم، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه مقارنة اللاعب الشاب بنجوم مثل قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم السابق "للمانيو" وين روني.

وسجل اللاعب البالغ عمره 19 عاما هدفا مذهلا من ركلة خلفية في الدقيقة الثالثة ليقود يونايتد للفوز 3-صفر على مضيفه إيفرتون في "غوديسون بارك" عندما قابل تمريرة عرضية من البرتغالي ديوغو دالوت بتسديدة خلفية قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس جوردان بيكفورد، لتبدأ بعدها رحلة المقارنات مع نجوم عالميين.

وأوضح تن هاغ للصحفيين "لا يزال هناك العديد من المباريات المتبقية في الموسم، لكن ربما يكون هذا هو هدف الموسم بالفعل. كان هدفا لا يصدق".

وأقر الدولي الأرجنتيني أنه لا يصدق تسجيله لهذا الهدف.

وأضاف لشبكة "إن بي سي": لم أشاهد كيف سجلت الهدف، سمعت الجماهير تقول "يا إلهي"، أحد أفضل الأهداف التي سجلتها، أنا سعيد للغاية.

وبعد تسجيله الهدف، ركض غارناتشو إلى زاوية الملعب كما يفعل رونالدو، واحتفل وفق طريقته "سوو".

وأعاد هذا الهدف للأذهان أهداف روني، خاصة هدفه من ركلة خلفية خلال قمة مانشستر عام 2011.

وأيضا هدف "صاروخ ماديرا" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من أبريل/نيسان 2018 ضد يوفنتوس.

