بعد "هدف العمر".. الأرجنتيني غارناتشو موهبة تطبخ على نار هادئة لخلافة رونالدو

قال إيريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، إن الهدف المذهل الذي سجله لاعبه أليخاندرو غارناتشو -أمس الأحد- قد يكون هدف الموسم، لكنه أشار إلى أنه من السابق لأوانه مقارنة اللاعب الشاب بنجوم مثل قدوته البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم السابق "للمانيو" وين روني.

وسجل اللاعب البالغ عمره 19 عاما هدفا مذهلا من ركلة خلفية في الدقيقة الثالثة ليقود يونايتد للفوز 3-صفر على مضيفه إيفرتون في "غوديسون بارك" عندما قابل تمريرة عرضية من البرتغالي ديوغو دالوت بتسديدة خلفية قوية سكنت الزاوية اليمنى العليا لمرمى الحارس جوردان بيكفورد، لتبدأ بعدها رحلة المقارنات مع نجوم عالميين.

وأوضح تن هاغ للصحفيين "لا يزال هناك العديد من المباريات المتبقية في الموسم، لكن ربما يكون هذا هو هدف الموسم بالفعل. كان هدفا لا يصدق".

وأقر الدولي الأرجنتيني أنه لا يصدق تسجيله لهذا الهدف.

وأضاف لشبكة "إن بي سي": لم أشاهد كيف سجلت الهدف، سمعت الجماهير تقول "يا إلهي"، أحد أفضل الأهداف التي سجلتها، أنا سعيد للغاية.

وبعد تسجيله الهدف، ركض غارناتشو إلى زاوية الملعب كما يفعل رونالدو، واحتفل وفق طريقته "سوو".

وأعاد هذا الهدف للأذهان أهداف روني، خاصة هدفه من ركلة خلفية خلال قمة مانشستر عام 2011.

في حالة نسيت أين شاهدت هذا الهدف من قبل 👀 pic.twitter.com/Iz228Tr9Y7 — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) November 26, 2023

وأيضا هدف "صاروخ ماديرا" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في الثالث من أبريل/نيسان 2018 ضد يوفنتوس.

🤯🤯🤯 @Cristiano Ronaldo #OTD in 2018… ✅ Scores one of the greatest goals in competition history

✅ 1st player to net in 10 consecutive #UCL games#OnThisDay | @realmadriden pic.twitter.com/wLIk8UGfCp — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 3, 2020

بدوره، قال قائد يونايتد السابق غاري نيفيل لمحطة سكاي سبورتس "لا أستطيع أن أصدق ذلك. لا أعتقد أنني كنت في ملعب رأيت فيه ركلة خلفية بهذه الجودة، وكنت هناك في اليوم الذي سجل فيه روني هدفه في قمة مانشستر".

وتابع "هدف لا يصدق، إنه سحر خالص".

ومع ذلك، لم يكن تن هاغ مرتاحا لمقارنة غارناتشو بهذه السرعة مع اثنين من أكبر الأسماء في النادي في السنوات الأخيرة.

وقال المدرب الهولندي، الذي خضع للإيقاف لمباراة واحدة اليوم ولم يكن على خط التماس خلال اللقاء، "لا تقارن. لا أعتقد أن هذا صحيح. كل منهم لديه هويته الخاصة، لكن لكي يسير غارناتشو على هذا النحو، عليه أن يعمل بجدية كبيرة وأن يفعل ذلك بثبات. وحتى الآن هو لا يفعل ذلك".

وتابع "لكنه يتمتع بالتأكيد بإمكانيات عالية للقيام ببعض الأشياء المذهلة. هذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها هذا. لكن إذا كنت تريد أن تصبح لاعبا مثل روني أو رونالدو، فعليك أن تسجل 20 أو 25 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ليس من السهل حدوثه. لكنه يملك الإمكانات".

وأسكت الهدف جماهير جوديسون بارك باستثناء جماهير يونايتد التي رافقت الفريق إلى مدينة ليفربول وغنت بصوت عال "يحيا غارناتشو".

حتى شون دايك مدرب إيفرتون صدم مما وصفه بأنه "هدف العمر".