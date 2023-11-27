رياضة|فرنسا

أسرع حالات الطرد للاعبين بدلاء في الدوري الفرنسي

28 Andre AYEW (hac) during the Ligue 1 Uber Eats match between Football Club de Nantes and Havre Athletic Club at Stade de la Beaujoire on November 26, 2023 in Nantes, France. (Photo by Gwendoline Le Goff/FEP/Icon Sport via Getty Images)
أندريه أيو يتعرض للطرد بعد دقيقتين و24 ثانية من مشاركته بديلا (غيتي)
27/11/2023

حطم بعض اللاعبين البدلاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم أرقاما قياسية سلبية، بحصولهم على البطاقات الحمراء بعد ثوان أو دقائق قليلة من دخولهم أرض الملعب.

ودخل النجم الغاني أندريه أيو بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة فريقه لوهافر مع نانت، التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأحد، لكنه بعد أقل من 3 دقائق طرد بسبب دعسه رجل السويسري إراي كوميرت لاعب نانت.

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وبعد هذا الطرد السريع، لحق أندريه بركب قائمة أسرع البدلاء حصولا على البطاقة الحمراء في الدوري منذ موسم 2007/2006، حسب موقع أوبتا. وضمت القائمة إلى جانب أندريه كلا من شقيقه جوردان أيو والفرنسيين بنجامين ميندي ويوهان كاباي وصامويل غارندسير.

ولا تعد عملية طرد أندريه الأسرع للاعب بديل في بطولة فرنسا، لأن بنجامين ميندي -لاعب لوريان الفرنسي حاليا- يحمل الرقم القياسي، ففي سبتمبر/أيلول 2015، رفعت في وجهه البطاقة الحمراء بعد 47 ثانية من دخوله بديلا للمشاركة مع فريقه السابق أولمبيك مرسيليا.

ويليه يوهان كاباي، الذي أقصاه الحكم بعد 52 ثانية فقط من دخوله أرض الملعب للمشاركة مع فريقه السابق ليل في سبتمبر/أيلول 2009.

وتضم قائمة أسرع البطاقات الحمراء للبدلاء الأسماء التالية:

 

  • بنجامين ميندي (أولمبيك مرسيليا- سبتمبر/أيلول 2015): طرد بعد 47 ثانية
  • يوهان كاباي (ليل- سبتمبر/أيلول 2009): طرد بعد 52 ثانية
  • سامويل غارندسير (موناكو- أكتوبر/تشرين الأول 2018): طرد بعد دقيقة و51 ثانية
  • جوردان أيو (أولمبيك مرسيليا- فبراير/شباط 2013): طرد بعد دقيقة و51 ثانية
  • أندريه أيو (لوهافر- نوفمبر/تشرين الثاني 2023): طرد بعد دقيقتين و24 ثانية
المصدر : مواقع إلكترونية