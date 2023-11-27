أسرع حالات الطرد للاعبين بدلاء في الدوري الفرنسي

حطم بعض اللاعبين البدلاء في الدوري الفرنسي لكرة القدم أرقاما قياسية سلبية، بحصولهم على البطاقات الحمراء بعد ثوان أو دقائق قليلة من دخولهم أرض الملعب.

ودخل النجم الغاني أندريه أيو بديلا في الشوط الثاني خلال مباراة فريقه لوهافر مع نانت، التي انتهت بالتعادل السلبي أمس الأحد، لكنه بعد أقل من 3 دقائق طرد بسبب دعسه رجل السويسري إراي كوميرت لاعب نانت.

وبعد هذا الطرد السريع، لحق أندريه بركب قائمة أسرع البدلاء حصولا على البطاقة الحمراء في الدوري منذ موسم 2007/2006، حسب موقع أوبتا. وضمت القائمة إلى جانب أندريه كلا من شقيقه جوردان أيو والفرنسيين بنجامين ميندي ويوهان كاباي وصامويل غارندسير.

🚨🇬🇭 Andre Ayew’s red card incident yesterday. Harsh?? 🤔pic.twitter.com/MlJ1C6IiTY — Football View (@FootballViewYT) November 27, 2023

ولا تعد عملية طرد أندريه الأسرع للاعب بديل في بطولة فرنسا، لأن بنجامين ميندي -لاعب لوريان الفرنسي حاليا- يحمل الرقم القياسي، ففي سبتمبر/أيلول 2015، رفعت في وجهه البطاقة الحمراء بعد 47 ثانية من دخوله بديلا للمشاركة مع فريقه السابق أولمبيك مرسيليا.

ويليه يوهان كاباي، الذي أقصاه الحكم بعد 52 ثانية فقط من دخوله أرض الملعب للمشاركة مع فريقه السابق ليل في سبتمبر/أيلول 2009.

وتضم قائمة أسرع البطاقات الحمراء للبدلاء الأسماء التالية: