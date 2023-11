أداء الموهبة كوبي ماينو "المذهل" يبهر أسطورة مانشستر يونايتد

أشاد أسطورة مانشستر يونايتد السابق، روي كين، بأداء الموهبة الصاعدة كوبي ماينو بعد ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أساسيا للمرة الأولى مع مان يونايتد في الفوز على إيفرتون 3-0 ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وقال روي كين المحلل في قناة سكاي سبورت "لا يصدق، بدا مسيطرا على الكرة وكان لديه الوقت لاتخاذ القرارات، يعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، يا له من أداء شامل".

وأضاف نجم الكرة الأيرلندية السابق "أعلم أن النادي يقدره كثيرا. يجب أن يثق به. إنها بداية رائعة بالنسبة له. نأمل أن يظل بعيدا عن الإصابات وأن يحصل على سلسلة من المباريات مع مان يونايتد لأنه بدا وكأنه لاعب منسجم مع طريقة لعب الفريق. إنه شجاع، أحب مشاهدته".

