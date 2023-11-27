أداء الموهبة كوبي ماينو "المذهل" يبهر أسطورة مانشستر يونايتد

أشاد أسطورة مانشستر يونايتد السابق، روي كين، بأداء الموهبة الصاعدة كوبي ماينو بعد ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أمس الأحد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أساسيا للمرة الأولى مع مان يونايتد في الفوز على إيفرتون 3-0 ضمن الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

وقال روي كين المحلل في قناة سكاي سبورت "لا يصدق، بدا مسيطرا على الكرة وكان لديه الوقت لاتخاذ القرارات، يعرف متى يتقدم ومتى يتراجع، يا له من أداء شامل".

وأضاف نجم الكرة الأيرلندية السابق "أعلم أن النادي يقدره كثيرا. يجب أن يثق به. إنها بداية رائعة بالنسبة له. نأمل أن يظل بعيدا عن الإصابات وأن يحصل على سلسلة من المباريات مع مان يونايتد لأنه بدا وكأنه لاعب منسجم مع طريقة لعب الفريق. إنه شجاع، أحب مشاهدته".

🚨🚨🎙️| Roy Keane on Kobbie Mainoo: “Good luck to the kid. He was outstanding. It's a great start for him. Let's hope he stays injury-free and gets a run of games for #mufc because he looked a Manchester United type of player. Nice and brave, lots of courage. I loved watching… pic.twitter.com/FNTcl2gAuH — centredevils. (@centredevils) November 27, 2023

وتعرض اللاعب الشاب لإصابة في الكاحل في فترة ما قبل بداية الموسم، تسببت في تأخر مشاركته مع الفريق الأول، لكنه أظهر قدرات عالية في ملعب غوديسون بارك معقل إيفرتون قبل أن يغادر الملعب ويترك مكانه للدولي المغربي سفيان مرابط.

وكان الظهور الأول لماينو في فوز مانشستر يونايتد 3-0 على تشارلتون في يناير/كانون الثاني خلال كأس الرابطة الإنجليزية. ثم شارك بديلا في الفوز 3-1 على ريدينغ في كأس الاتحاد الإنجليزي، قبل أن يظهر في انتصار فريقه على ليستر سيتي في الدوري.

ويعتقد المسؤولون في نادي "الشياطين الحمر" أن الشاب الموهوب يمكن أن يكون القلب النابض لخط وسط النادي لسنوات قادمة.

كان ماينو المولود في ستوكبورت ركيزة أساسية في مان يونايتد المتوج بكأس الاتحاد الإنجليزي للشباب العام الماضي، وتمت مكافأته بأول عقد احترافي له في مايو/أيار عام 2022.

وقدم الموهبة الصاعدة مستويات مميزة مع مانشستر يونايتد تحت 18 عاما وتحت 21 عاما، مما أثار إعجاب المدرب إريك تن هاغ ليمنحه في كثير من الأحيان فرصة اللعب والتدرب مع الفريق الأول.